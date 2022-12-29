29.12.2022
В Еткульском районе после ремонта распахнула свои двери Белоусовская школа
29.12.2022
Челябинские таможенники поздравили детей Донбасса с Новым годом
29.12.2022
Листопрокатный цех ММК отмечает сорокалетие
28.12.2022
В Челябинске продолжается «охота» на нелегальных продавцов фейерверков
28.12.2022
Курчатовский район с помощью елки желаний исполняет самые заветные детские мечты
28.12.2022
Новый ФОК открылся в центре Кусы
В Еткульском районе после ремонта распахнула свои двери Белоусовская школа
Результаты модернизации оценил глава Юрий Кузьменков
19.10.2022
В Еткуле прошёл отборочный этап «Марафона талантов»
20.09.2022
В Еткуле отгуляла хлебосольная осенняя ярмарка
31.08.2022
В Еткуле «обкатали» проект для подростков «Территория закона»
29.08.2022
Августовское совещание педагогов дало старт новому учебному году
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022