В Еткульском районе после ремонта распахнула свои двери Белоусовская школа

В Еткульском районе Челябинской области после ремонта, проведенного по программе модернизации школьных систем образования, распахнула свои двери Белоусовская школа.

Глава Еткульского района Юрий Кузьменков побывал в образовательном учреждении села Белоносово в день открытия, 28 декабря, и оценил качество выполненных работ.

«На всех этапах ремонта представители администрации, управления образования, родительского совета и других курирующих ведомств и организаций контролировали процесс выполнения работ, их качество», - отметил Юрий Кузьменков.

В здании, где расположены пищеблок и столовая, проведен капитальный ремонт. Как пояснил директор школы Олег Гебель, капремонт от основания до кровли был необходим, так как здание построили еще в 1962 году, и ранее таких работ не проводилось.

«В этом году были отремонтированы пол, стены, потолочное перекрытие. Отделочные работы выполнены из современных материалов, полностью заменена система отопления, энергоснабжения, водоснабжения и вентиляции», - рассказал Олег Гебель.

Ремонт был выполнен за счет средств бюджета Еткульского муниципального района.

Для обеспечения антитеррористической защищенности установлено новое ограждение, проведено благоустройство территории (средства на эти цели были выделены из региональной казны).

Новое оборудование было закуплено для кабинетов физики, химии, биологии и географии. Школа получила в том числе интерактивные комплексы, компьютерное оборудование, ЖК-панели с медиаплеером – все то, что позволяет педагогам организовывать образовательный процесс на высоком уровне. А еще образовательное учреждение села Белоносово получило новую современную мебель.

Также новое оснащение получили помещения дошкольного отделения, расположенное в этом же здании.