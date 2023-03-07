В Еткульском районе прошло мероприятие для жен и матерей мобилизованных

В Еткульской сельской библиотеке Библиополис (Челябинская область) в рамках проекта «Новый вектор-2» площадки «Благополучная семья» по инициативе участницы женсовета «Берегиня» Надежды Цубко прошло мероприятие для матерей, жен и детей Еманжелинского сельского поселения, чьи сыновья, мужья и отцы мужественно выполняют свой гражданский долг в зоне СВО.

Встреча была организована женским движением и координационным штабом по работе с семьями мобилизованных и военнослужащих Еткульского района. Женщины и дети получили возможность приятно провести время, отдохнуть и поговорить о насущных вопросах. В приветственном слове глава Еткульского района, руководитель координационного штаба Юрий Кузьменков отметил:

«Вы – надежный тыл нашим ребятам, вы ждете наших защитников дома, тем самым обеспечиваете им возможность самоотверженно нести службу, не беспокоясь за своих родных. Уже только в этом ваша большая заслуга!».

На встрече с семьями мобилизованных присутствовали приглашенные гости - председатель государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих, координатор пилотной площадки «Благополучная семья» проекта «Новый вектор-2», посол культуры союза женщин России, член общественного совета при государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области Ирина Холодкова, а также исполнительный секретарь Еткульского местного отделения партии Единая Россия Светлана Речкалова.

Все гости приняли участие в экскурсии по Библиополису и в арт-терапевтическом мастер-классе, который провела психолог, автор трансформационных тренингов для женщин Наталия Данчевская.

Во время мастер-класса дети изготовили и подарили своим мамам и бабушкам небольшие подарочки к 8 Марта, сказав им много теплых слов.

Заместитель председателя координационного штаба, заместитель главы Еткульского района Галина Ямгурова ответила на все интересующие вопросы, предоставила женщинам контакты, куда обращаться в случае возникновения сложных жизненных ситуаций, и в преддверии Международного женского дня 8 марта вручила гостям мероприятия памятные подарки и поздравительные открытки от главы района. Встреча завершилась чаепитием и теплой беседой за круглым столом.