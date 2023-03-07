07.03.2023
Челябинский школьник стал победителем Национальной технологической олимпиады
07.03.2023
Покорители вершин соревновались в ГЛЦ «Райдер» за победу в первенстве ГРЦ Макеева
07.03.2023
В Еткульском районе прошло мероприятие для жен и матерей мобилизованных
07.03.2023
В горы после школы: южноуральцев приглашают на любительские соревнования по горнолыжному спорту
07.03.2023
ВТБ: россияне потратят на подарки к 8 марта в среднем более 5 тысяч рублей
07.03.2023
Для прекрасных дам Челябинской области 8 Марта споет Авраам Руссо
В Еткульском районе прошло мероприятие для жен и матерей мобилизованных
07.03.2023
Судебный пристав Сосновского района получил благодарность главы Ясиноватой
07.03.2023
Все для победы! Народный фронт доставил собранную южноуральцами помощь на передовую
06.03.2023
В Копейске педагоги и студенты колледжа шьют амуницию для бойцов
06.03.2023
Ирина Текслер побывала в зоне СВО с гуманитарной миссией
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023