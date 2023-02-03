В феврале школу № 125 в Снежинске закроют на капремонт, который продлится год

В феврале 2023 года школа № 125 в Снежинске (Челябинская область) будет закрыта для проведения капитального ремонта, который продлится один год. Всё это время школьники будут учиться в здании, где ранее размещался филиал ЮУрГУ.

Об этом рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт в своем Telegram-канале.

Зданию школы №125 в Снежинске уже 60 лет. Планируется, что капитальный ремонт удастся выполнить за один год – это две завершающие четверти текущего учебного года и две первые четверти 2023/2024 учебного года. «На это время дети и коллектив учреждения временно переедут в здание бывшей школы №124 (в ней также в свое время размещался филиал ЮУрГУ)», - написала Гехт.

Бывшее здание ЮУрГУ в Снежинске, куда на время ремонта переедет школа №125

Переезд на временное «место жительства» школы запланирован на февраль.

Средства на проведение капремонта будут выделены в рамках федерального проекта «Новая школа».

По словам первого вице-губернатора, перед закрытием школы пришлось провести огромную подготовительную работу.

Здание (где был филиал вуза) было обратно передано в муниципальную собственность. В нем провели косметический ремонт, восстановили теплоснабжение.

Для организации питания школьников было выделено два помещения. Горячими обедами учеников будет обеспечивать Комбинат школьного питания.

На 2023 год запланирован ремонт 11 школ Челябинской области. В порядок приведут объекты в Миассе, Снежинске, Озерске, Трехгорном, Локомотивном, в Уйском и Карталинском районах.