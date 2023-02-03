03.02.2023
В Челябинской области полным ходом идет зимняя «перепись» хвостатых и крылатых жителей
03.02.2023
УФСБ пресекло канал незаконного сбыта мефедрона в Сосновском районе
03.02.2023
Жителей Троицка замучили скачки напряжения, проверку по жалобе горожан начал СК
03.02.2023
Потребители высоко оценивают широту продуктовой линейки ММК-МЕТИЗ
03.02.2023
СК проверит информацию о нападении бродячих собак на школьников Златоуста
03.02.2023
В Верхнеуральском районе будут судить водителя, который протащил инспектора по дороге
В феврале школу № 125 в Снежинске закроют на капремонт, который продлится год
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023