В храме мученика Иоанна Воина в Челябинске споют военные песни

Фото: Храм мученика Иоанна Воина в Челябинске и челябинская епархия

В предстоящее воскресенье, 14 мая, в храме мученика Иоанна Воина в Челябинске прозвучат песни военных лет и фронтовые истории.

Как сообщает на странице храма в соцсетях, 14 мая после Божественной Литургии в храме состоится праздничный концерт, посвященный Дню Великой Победы.

Прихожане исполнят песни военных лет, будут читать стихи, делиться фронтовыми историями своих родных и близких.

На территории храма будет организована фотовыставка «Бессмертный полк». Всех желающих горожан просят принести снимки воевавших членов семьи. Фото принимают заламинированные, формата А5.

Прихожане храмов Челябинской епархии отметили 78-ю годовщину Великой Победы чередой праздничных мероприятий. Священнико участвовали во всех городских торжественных мероприятиях, в том числе церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню и Парадах Победы.

Кроме того, в храмах были организованы мероприятия ко Дню Победы. Так в воскресной школе челябинского храма Иерусалимской Божией Матери педагог Ольга Зенцова провела мастер-класс по изготовлению брошей из георгиевских лент. Также дети написали письма-треугольники, которые вскоре отправятся защитникам на Донбасс.

В копейском храме Покрова Пресвятой Богородицы для прихожан состоялся праздничный концерт.

А накануне Великого праздника священники Челябинской епархии а сопровождали гуманитарную помощь, собранную прихожанами храмов и южноуральцами, в зону специальной военной операции. В общей сложности в зону СВО было доставлено 25 тонн груза: четыре автомобиля и другое высокотехническое оборудование.

Во время командировки военные священники посетили Северодонецк и Кременную, где передали оборудование и технику представителям 90-й Витебско-Новгородской танковой дивизии.