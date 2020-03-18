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В карантинном центре Челябинска размещены еще 10 китайцев

Общество
Сегодня, 16:50
Автор: 
Олеся Денисова

В карантинный центр Челябинска сегодня, 18 марта, завезли еще 10 граждан из Китайской Народной Республики (КНР), имеющих вид на жительство в России и проживающих в Челябинской области
Их встретили в аэропорту сотрудники Роспотребнадзора.

В настоящий момент на карантине в областном противотуберкулезном диспансере находятся 20 человек. У них нет признаков заболевания.
В Челябинской области ситуация по заболеваемости ОРВИ оценивается как не эпидемическая, официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом не выявлено.
«Горячая линия» Министерства здравоохранения работает в круглосуточном режиме по телефону 8 (351) 240-15-16. С 18-30 до 11-00 диспетчеры приняли 125 звонков.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
коронавирус
Карантинные пункты
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