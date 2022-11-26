В Кизильском районе новый начальник полиции

В Кизильском районе (Челябинская область) сменилось руководство полиции. Место Александра Ермолина, возглавлявшего районный отдел внутренних дел 12 лет и принявшего решение уйти на заслуженный отдых, занял майор полиции Сергей Шевяхов.

После окончания университета МВД России Сергей Шевяхов в 2012 году начал службу следователем следственного управления УМВД России по городу Магнитогорску. Год назад он стал заместителем начальника отдела полиции «Левобережный» магнитогорского УМВД.

Поздравляя с назначением на должность, главный полицейский Челябинской области Михаил Скоков озвучил свои пожелания Сергею Шевяхову: совершенствовать направления деятельности, создавать комфортные условия службы для личного состава, в оперативно-служебной работе не останавливаться на достигнутом, идти в ногу со временем, прилагать все усилия, чтобы в максимально короткие сроки раскрывать преступные деяния.

