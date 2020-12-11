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В компании Wildberries ответили на претензии жителей Миасса

Администрация Миасса предложила компании Wildberries несколько земельных участков для строительства логистического центра в городе. Об этом сообщили в пресс-службе международного интернет-магазина, заявив также о преимуществах появления этой площадки для местных жителей.

«В настоящий момент на рассмотрении компании находятся десятки предложений по размещению логистических центров в различных регионах страны. Мы получаем и новые обращения по строительству складов, недостатка в таких предложениях нет, - ответили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Wildberries. - Правительством Челябинской области и администрацией Миасса у Wildberries было заключено предварительное рамочное соглашение относительно строительства одного из ЦООТ компании (центра обеспечения омниканальной торговли). Администрация Миасса предлагала нам на рассмотрение несколько земельных участков, но каких-либо решений еще не принято. Подчеркнем, что будут обязательно учтены пожелания жителей города».

В пресс-службе компании рассказали о преимуществах строительства логистического центра в Миассе. Например, появление такой площадки окажет поддержку предпринимателям, увеличит скорость доставки товаров и предоставит выбор изделий со скидками.

Накануне активисты Миасса записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором выступили против строительства логистического центра Wildberries в городе. Местные жители озвучили, что городские дороги не позволяют пропустить большой поток транспорта.

Прокуратура Миасса организовала проверку законности предоставления земельного участка компании.