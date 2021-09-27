В Копейске по требованию прокуратуры временно закрыли дом для престарелых

Прокуратура Копейска (Челябинская область) добилась приостановления деятельности предпринимателя, оказывающего услуги по уходу за престарелыми людьми и инвалидами - с обеспечением их проживания, на возмездной основе - ненадлежащим образом.

Нарушения были выявлены надзорным ведомством в ходе проверки исполнения индивидуальным предпринимателем санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности.

«По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованиями возложить на предпринимателя обязанность прекратить вышеуказанную деятельность и принять обеспечительной меры в виде запрета на осуществление предпринимательской деятельности. Судом вынесено решение обязать предпринимателя устранить нарушения требований пожарной безопасности и санитарных норм», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Не согласившись с указанным решением суда, прокуратура Копейска обжаловала его в судебную коллегию по гражданским делам Челябинского областного суда, которая удовлетворила апелляционное представление прокуратуры, запретив предпринимателю заниматься данной деятельностью до устранения выявленных нарушений закона.

В результате индивидуальный предприниматель перевез клиентов в другое здание. Прокуратура совместно со специалистами контролирующих органов и представителем уполномоченного по правам человека Челябинской области провела выездную проверку уже по новому адресу, установив, что и это здание также не предназначено для оказания такого рода услуг: помещение не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей при пожаре.

Кроме того, на части кроватей в комнатах не оказалось постельных принадлежностей. Проживающие лежали или на голых матрасах, или на матрасах, застеленных одной клеенкой. Помещения не были оборудованы приборами обеззараживания воздуха.

По результатам проверки прокуратурой в отношении предпринимателя возбуждены административные дела. Решением Копейского городского суда его деятельность приостановлена на 90 суток.