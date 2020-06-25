В Копейске в предстоящие выходные ограничат электроснабжение

В Копейске (Челябинская область) в предстоящие выходные будет ограничено электроснабжения в связи с проведением ремонтных работ специалистами филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго». Жителей просят учесть этот факт для недопущения нанесения ущерба личному имуществу и здоровью.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, в ночные и утренние часы 27 и 28 июня в Копейске будут проводить завершающий этап работ по замене грозозащитного троса и провода на двухцепной воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ. Все работы производятся по согласованию с администрацией Копейского городского округа.

Для обеспечения безопасности при проведении данных работ необходимо ограничивать подачу электроэнергии для потребителей.

Энергетики предупреждают, частичное ограничение электроснабжения в Копейске планируется с 1 часа ночи до семи утра в субботу и воскресенье, 27 и 28 июня 2020 года.

В зону временного обесточения попадает район, ограниченный улицами: пр. Победы – ул. Сутягина – ул. Элеваторная – ул. Борьбы – ул. Ленина – ул. Калинина – ул. Обухова – ул. Пухлякова – ул. Талалихина – ул. Хохрякова с населением 9809 человек.

Энергетики просят жителей Копейска и руководителей организаций и учреждений отключить из сети электроприборы в целях исключения ущерба для личного имущества и здоровья.

О сроках проведения ремонтных работ информацию можно получить по единому федеральному номеру 8 800 2501 220 (звонок по России бесплатный).