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В Копейске закрыт детсад на карантин в связи с выявленным случаем коронавируса у сотрудника

Общество
Сегодня, 09:45
Автор: 
Олеся Денисова

Детский сад №44 в Копейском городском округе (Челябинская область) закрыли на карантин в связи с выявление коронавирусной инфекции у одного из сотрудников.

Как сообщили агентству в пресс-службе администрации Копейска, у одного из сотрудников дошкольного учреждения первый тест дал условно положительный результат. Был взят повторный анализ, пока его результат не известен.

По предписанию Роспотребнадзора дошкольное учреждение закрыто на карантин на две недели. Специалисты провели дезинфекцию в здании детсада, прогулочных зон, включая веранды, и инвентаря.

Весь персонал и воспитанники детского сада будут находится на карантине в течение 14 дней.

По данным городского оперативного штаба, по состоянию на 24 мая в Копейске зарегистрировано 26 инфицированных, из них 15 - госпитализировано, 5 - на амбулаторном лечении. По данным областного штаба, из общего числа случаев коронавируса два завозных – из Москвы и Старополья. Двенадцать человек – ни с кем из заболевших не контактировали и никуда за пределы региона не выезжали.

Самому маленькому заболевшему копейчанину – три года, самому возрастному – 72 года. Оба заразились после контакта с больным. Тяжелых пациентов среди жителей Копейска нет.

Шесть человек выздоровели, остальные продолжают лечение.

Под наблюдением находится 122 человека. Контактные по Covid-19 - 42 жителя Копейска.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
коронавирус
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