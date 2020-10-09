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В Кунашакском районе сотрудники Росгвардии спасли кота, застрявшего на дереве

Общество
Сегодня, 19:02
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В Кунашакском районе (Челябинская область) сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли кота, застрявшего на дереве почти на сутки. Животное забралось на высокую березу и самостоятельно не могло слезть с дерева.

Специалист отдела кадров регионального управления Росгвардии, возвращаясь после работы домой, обнаружила кота, находящегося на высоком дереве. Женщина заметила, что домашнее животное не сможет спуститься с березы самостоятельно. Приходившие мимо местные жители сообщили, что он находится там уже около суток.

«Сотрудник вневедомственной охраны обратилась за помощью к своим коллегам. Росгвардейцы незамедлительно отреагировали, привезли специальное снаряжение, с помощью которого один из них взобрался на дерево и аккуратно спустил измученное животное вниз», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Позже нашлась хозяйка, которой и был передан кот по кличке Перс. Девушка от всей души поблагодарила всех, кто принимал участие в мини-спасательной операции, и пообещала, что впредь будет внимательнее следить за домашним питомцем

 

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