В Курчатовском районе Челябинска организуют работу по отключению незаконных киосков от электроэнергии

Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 29-го ноября, сообщил о предстоящем на этой неделе заседании рабочей группы по отключению от электроэнергии незаконных киосков.

По словам Сергея Антипова, на встречу приглашены представители электроснабжающих организаций, работающих на территории района предприятий, управляющих компаний.

«Также на этой неделе заканчиваем проведение всех аукционов, заключаем контракты на работы по санитарному содержанию района на 2022-й год», - рассказал Сергей Васильевич.

Что касается программ «Формирование комфортной городской среды» и «Инициативное бюджетирование», реализованным в Курчатовском районе в текущем году, то оплата работ произведена.

«В нашем районе подготовлено двадцать мест под размещение ярмарок по продаже хвойных деревьев. Заявки от предпринимателей поступили, - сообщил Сергей Антипов. – Также занимаемся новогодней иллюминацией. В первых числах должны заработать и районные объекты, и объекты, обслуживанием которых мы занимаемся совместно с комитетом дорожного хозяйства».

Сергей Антипов напомнил, что в настоящее время в Курчатовском выполняется 14 муниципальных контрактов по текущему содержанию района. Это в том числе очистка от снега и наледи внутриквартальных проездов и тротуаров, ликвидация несанкционированных навалов мусора, санитарная уборка восьми общественных пространств, техническое обслуживание малых архитектурных форм.

«За прошедшую неделю подрядные организации района вывезли 50 кубометров снега. Всего с начала зимнего сезона – 150 метров кубических метров», - отметил Сергей Васильевич.

Уборку улично-дорожной сети Курчатовского района ежедневно осуществляют до 15-ти единиц техники и двадцать человек в составе бригад ручного труда.

«На постоянной основе осуществляем контрольные выезды, при выявлении недостатков проводим претензионную работу», - сообщил Сергей Антипов.

В Курчатовском районе продолжается и работа по пресечению фактов незаконной торговли – за прошлую неделю было проведено четыре рейда, в том числе совместных с райотделом полиции, а также проверки соблюдения масочного режима. Составлено шесть протоколов.

В общей сложности за прошедшую неделю зафиксировано 157 административных правонарушений, по которым также составлены протоколы.

В районе продолжает работу призывная комиссия, объекты ЖКХ работают в штатном режиме, серьезных коммунальный аварий за неделю не происходило. Подача отопления осуществляется на весь жилой фонд и на все социальные объекты.

За прошедшую неделю в Курчатовском произошло четыре пожара, пострадавших нет, ущерб незначительный.