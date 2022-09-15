В Кыштыме новый прокурор

В прокуратуре Кыштыма (Челябинская область) новый руководитель. Им стал экс-прокурор Варненского района Алексей Ковалев.

Приказом генерального прокурора РФ он назначен прокурором Кыштыма сроком на пять лет.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры региона, Алексей Ковалев служит в прокуратуре более 20 лет, работал следователем, помощником прокурора Тракторозаводского района Челябинска, затем более десяти лет являлся прокурором отдела, заместителем начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Челябинской области.

С 2018 года занимал должность прокурора Варненского района.