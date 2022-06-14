В локомотивном цехе ММК появился цифровой начальник смены

В рамках стратегической инициативы по цифровизации ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) специалисты компании запустили в локомотивном цехе управления логистики автоматизированное рабочее место начальника смены («АРМ.Начальник смены»).

Как сообщают в управлении информации и общественных связей ММК, на новой платформе реализована задача цифровизации наряда работ локомотиво-составительских бригад, данные которого автоматически, ежесуточно переносятся в КИС «Oracle» табель учета рабочего времени.

Кроме того, на платформе реализованы такие функции, как аналитика загруженности персонала в течение рабочей смены и привлечения персонала на линию, а также формирование отчетов по работе локомотива-составительских бригад.

Следующим этапом развития платформы «АРМ.Начальник смены» станет внедрение автоматизированного процесса комплектования локомотива-составительских бригад с помощью рассылок push-уведомлений работникам цеха через мобильное приложение «Мой ММК».

Проект направлен на повышение эффективности процессов ведения табельного учета рабочего времени локомотивного цеха управления логистики, оперативного комплектования персонала для выполнения производственных задач, а также обеспечения аналитических данных по работе локомотива-составительских бригад.