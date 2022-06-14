14.06.2022
Минфин Челябинской области проконтролирует муниципальные расходы
14.06.2022
Пять районов Челябинска две недели проведут без горячей воды
14.06.2022
В Челябинской области случился сход локомотива, проводится проверка
14.06.2022
В Коркино мошенники клонируют приложения
14.06.2022
В Челябинск привезут высшую награду российского баскетбола
14.06.2022
Жителя Карабаша оштрафовали за оскорбление диспетчера службы спасения
В локомотивном цехе ММК появился цифровой начальник смены
09.06.2022
ММК подтверждает свои позиции в качестве лидера российского бизнеса
09.06.2022
ММК принял участие во всероссийском саммите «Корпоративные закупки-2022»
07.06.2022
Юбилей «Комсомолки»
06.06.2022
Магнитка поделилась опытом цифровой трансформации на ИТ-форуме металлургов
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
10.06.2022
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022