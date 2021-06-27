В Локомотивном, где жители уже больше недели без воды, новые аварии на водоводе

В выходные, 26 и 27 июня, на магистральном водоводе Локомотивного городского округа (Челябинская область) произошли новые аварии. Жители уже более недели остаются без водоснабжения и пишут жалобы губернатору и президенту.

Как сообщает администрация Локомотивного, в субботу, 26 июня, на магистральном водоводе было обнаружено два порыва. Аварийные ситуации устранили, но воду жителям продолжали подавать по графику (лишь по несколько часов в день).

В воскресенье, 27 июня 2021 года, в шесть часов 30 минут утра был обнаружен еще одни порыв на магистральном водоводе. В настоящее время ведутся работы по его устранению.

Был организован подвоз воды. Емкость с питьевой водой установили между домами № 10 и № 11, около дома № 42. К 18 часам жителям обещают подвезти техническую воду автомобилями МЧС.

«Нет никакого графика подачи воды, - пишет Надежда Николенко. - В 13:00 - опоздание на час. Струйка тоненькая, напора ноль. За один час невозможно заполнить три пятилитровки, пару кастрюль». Екатерина сообщает, что им дали воду в 12.05, а выключили в 14.05. И напор был хороший. «Вам повезло, у меня шла целых 11 минут», - делится Ольга Рассохина.

Жители написали обращение в приемную президента РФ. Ранее горожане обращались за поддержкой губернатора Алексея Текслера. В четверг, 24 июня, в городском поселении по поручению главы региона побывал министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе. По итогам визита, он пришел к выводу, что власти и руководители ЖКХ Локомотивного городского округа не понимают, как осуществлять водоснабжение города. Будет проведена проверка, но принесет ли она к восстановлению нормального водоснабжения.

Напомним, с 14 по 18 июня на магистральном водоводе города было обнаружено три порыва, которые привели к резкому снижению запасов воды в резервных емкостях. Аварии устранили, но с 20 по 21 июня выявлено еще два порыва водовода, их ликвидировали в ночь на 22 июня. Специалисты прогнозировали, что для выхода на штатный режим водоснабжения потребуется от двух до четырех суток. Но им этого не удалось сделать. В среду, 23 июня, снова произошла аварийная ситуация, два порыва были устранены в этот же день. Осуществлялся подвоз питьевой и технической воды. С пятницы воду стали подавать по графику.