В Магнитогорске упорядочивается установка памятных знаков

Депутаты городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) внесли изменения в Положение о порядке установки и содержании мемориальных объектов на территории города.

«Вопрос на заседании Собрания касался расположения мемориальных объектов, устанавливаемых на фасадах городских зданий или на земельных участках. Это продолжение планомерной работы по приведению архитектурного облика города к единообразным требованиям», - отметил председатель городского Собрания Александр Морозов.

В перечень обязательных к предоставлению документов добавилась информация о заслугах гражданина, память о котором увековечивается. А также согласие собственников здания или земельного участка, где будет расположен памятный знак. Например, если мемориальную доску планируется разместить на фасаде многоквартирного дома, то необходимо согласие собственников.

Кроме того, при принятии решения об установлении памятного объекта сразу будет назначаться ответственное лицо за его содержание. Как правило, это зависит от того, где расположен знак, а также от того, кто выступал инициатором его установки.

В пресс-службе городского Собрания сообщили, что на территории Магнитогорска расположено 210 мемориальных объектов, в том числе 37 памятников, 127 мемориальных досок, 20 памятных знаков и 26 прочих объектов.

При этом, Управление капитального строительства отвечает за содержание 44 мемориальных объектов, образовательные учреждения следят за сохранностью и состоянием 27 объектов, расположенных на их зданиях, комбинат похоронно-ритуальных услуг отвечает за 13 объектов на территориях кладбищ, за ПАО «ММК» закреплено 22 объекта, и еще за 95 объектов несут ответственность другие юридические и физические лица.