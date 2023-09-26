26.09.2023
В Магнитогорске увеличили расходы бюджета
26.09.2023
Магнитогорские депутаты включили зелёный свет
26.09.2023
В России прошла экологическая акция «Выбираю чистый воздух»
26.09.2023
В Челябинской области вакцинировали и стерилизовали четвероногих жителей Полигона ТБО
26.09.2023
Недострой на Копейском шоссе Челябинска продан с молотка
26.09.2023
В среду в Челябинске открывается выставка-ярмарка АГРО-2023
В Магнитогорске увеличили расходы бюджета
26.09.2023
Магнитогорские депутаты включили зелёный свет
21.09.2023
В Магнитогорске возрождается лапта
20.09.2023
Спикер магнитогорских депутатов вручил школьникам паспорта
20.09.2023
Депутаты Магнитогорска пробежали из Азии в Европу
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023
В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»
25.09.2023
В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ
25.09.2023