В Магнитогорске увеличили расходы бюджета

Новые направления расходов озвучены сегодня, 26 сентября, на заседании Магнитогорского городского Собрания депутатов (Магнитогорск, Челябинская область) в связи с увеличением доходов и расходов городской казны.

Депутаты утвердили рост расходной части на 91,4 миллиона рублей в связи с поступлениями денег из области и перераспределением средств.

Для дошкольных учреждений планируется приобрести наглядные комплексы «Зубная фея» для пропаганды гигиены полости рта. Интерактивный комплекс для корректировки дефектов речи появится в детсаду №39, светодиодные светильники - в школе №38, оборудование - в академическом лицее, мебель - в детских школах искусств.

Кроме того, в планах приобретение напольного ринга и спортинвентаря в спортшколу «Динамо», строительство ограждения в ДОЦ «Абзаково», устройство дорожек в Экологическом парке.

Дополнительно выделены средства на подготовку проектно-сметной документации для будущего строительства ФОКа в 149 микрорайоне, на благоустройство сквера «Молодежный», расположенного в 143 микрорайоне, у школы №10.

Деньги запланированы на строительство двух новых дорог в южный районах, содержание общественных территорий, озеленение.

Ранее говорилось, что возле символов Магнитогорска - памятников «Тыл-Фронту» и «Первая палатка» будут установлены тактильные барельефы для ознакомления слабовидящих граждан с этими достопримечательностями города.