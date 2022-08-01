В Миассе с размахом отметили День Военно-Морского Флота

По традиции местом проведения Дня Военно-Морского Флота от ГРЦ Макеева в последнее воскресенье июля стал берег озера Тургояк. На территории городского пляжа была смонтирована сцена, сделано временное ограждение, предусмотрены все меры безопасности при проведении массовых мероприятий. А праздник получился действительно очень массовым. Соскучились по нему за два прошедших пандемийных года миасские моряки и жители города. Все были очень благодарны Государственному ракетному центру за верность традиции — в последнее воскресенье июля тепло, торжественно, всем вместе отмечать День Военно-Морского Флота.

Как никогда прежде, пришло на праздник много бывших моряков. Отставные военные были при параде, с наградами на чёрных кителях и кортиками у пояса, основная же масса ветеранов ВМФ в любимых и дорогих сердцу тельняшках и бескозырках с названиями своих флотов, и флаги, флаги над головами.

К официальному началу праздника все бывшие моряки под чётким руководством бывшего специалиста ГРЦ, полковника Константина Тюшнякова торжественно построились, дружно ответили на его приветствие, а старшина 1 статьи запаса, работник Государственного ракетного центра Владимир Ильичев четко выполнил приказ по подготовке отделения к подъёму флагов. И вот уже по флагштокам под звуки Гимна Российской Федерации поднимаются ввысь флаги: Государственный, Андреевский и АО «ГРЦ Макеева».

Со словами приветствий и поздравлений к участникам праздника обратились: генеральный директор, генеральный конструктор, академик РАН, Почётный гражданин Миасса и Челябинской области В. Г. Дегтярь, первый заместитель Главы МГО В. В. Бородачев, председатель Собрания депутатов МГО Д. Г. Проскурин, депутат ГД РФ О. А. Колесников и настоятель храма в честь иконы образа Божией Матери «Достойно есть» иеромонах Герман (Чернышев).

Каждый из них, отметил, что военный флот России был и остаётся гордостью и опорой великого российского государства и в этом, несомненно, есть заслуга миасцев.

Владимир Дегтярь высказал слова благодарности ветеранам и сегодняшним специалистам ГРЦ, которые на протяжении почти уже 75-летней истории предприятия находятся в первых рядах создателей лучших в мире ракетных комплексов стратегического назначения.

Виктор Бородачев, передав участникам праздника поздравление от главы МГО Григория Тонких, от себя добавил: «Благодарю наше удивительное градообразующее предприятие Государственный ракетный центр, его генерального конструктора Д. Г. Дегтяря за организацию данного мероприятия, за всё, что они делают для города и страны».

Дмитрий Проскурин, сердечно поздравляя земляков от лица всего депутатского корпуса и себя лично, отметил, что Военно-Морской Флот всегда был и остаётся одним из главных символов мощи и величия нашего государства, а его боеспособность во многом зависит от работы именно миасских оборонных предприятий.

Выступая на праздновании Дня ВМФ, депутат Государственной Думы РФ Олег Колесников сказал: «Благодаря нашему легендарному ГРЦ мы имеем возможность этот праздник отмечать по-особому. Благодаря миасским машиностроителям Военно-морской флот всегда будет самой грозной и мощной силой в мире».

В ответ на каждое приветствие бывшие моряки отвечали дружным «Ура», а во время выступления отца Германа, который напомнил известные слова великого русского флотоводца, адмирала Фёдора Ушакова: «Не отчаивайтесь! Грозные бури обратятся к славе России!» вдруг начался небольшой дождь, сверкнула молния и прогремел гром. Все отнеслись к этому, как к праздничному салюту в честь Дня ВМФ.

Под таким всеобщим окроплением и состоялось торжественное прохождение колонны миасских моряков, которым завершилась официальная часть праздника и началась концертная программа с участием группы «Бумеранги». Ещё долго у озера звучали песни, люди подпевали, танцевали, фотографировали скользящий по озеру катер Государственной инспекции по маломерным судам с развивающимися Андреевским и ГРЦ флагами и продолжали отдыхать.