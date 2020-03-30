В Москве и Подмосковье введен режим самоизоляции

В Москве и Московской области, начиная с 30 марта, вводится домашний режим самоизоляции.

Соответствующие документы подписали глава Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Жителям всех возрастов запрещено покидать свои квартиры. Выходить за пределы своего жилья можно будет лишь в исключительных случаях: обращение за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно (если она не приостановлена), поход в ближайший магазин за товарами первой необходимости, в банк и салон связи. Кроме того, разрешено выгулять домашних животных, но в пределах 100 метров от места проживания, а также выносить мусор.

При этом при передвижении по городах жителям необходимо соблюдать социальную дистанцию – не подходить друг к другу ближе чем на 1,5 метра. Исключение – поездки на такси.

Все продолжающие работать магазины, аптеки организации должны обеспечить соблюдение режима социального дистанцирования (путем нанесения разметки или установления спецрежима посещения).

Уже в ближайшие дни передвигаться по улицам можно будет лишь при наличии специального пропуска.

«В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан», - подчеркнул Сергей Собянин. Глава пообещал, что постепенно контроль будет ужесточаться.

При этом для жителей не закрывается возможность выехать из города или вернуться обратно.

Москвичи с легкой формой течения COVID-2019 смогут лечиться дома под наблюдением врачей. Им бесплатно выдадут антивирусные препараты. Их доставят врачи скорой помощи, сотрудники поликлиник или волонтеры.

Приняты ряд решение по проездным, разработан специальный комплекс мер поддержки оставшихся без работы граждан.

Среди заболевших москвичей 46% - в возрасте от 35 до 64 лет, около 33,5% - в возрасте от 18 до 34 лет, 15% - люди старше 65 лет и 5,5% - дети.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве отмечает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых людей. Порядка 45 процентов больных с тяжелым повреждением легких - это люди моложе 60 лет. Среди тяжелых - 15% пациентов моложе 40 лет. На искусственной вентиляции легких почти 40% пациентов младше 40 лет.