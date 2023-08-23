В Озерске стартует масштабная программа реновации города

В Челябинской области будет запушена специальная программа развития одного из закрытых городов - Озерского городского округа. Программа «Наш дом – наш двор – наш город» включает комплексную инфраструктурную реконструкцию и обновление городского облика.

Накануне она была подписана в присутствии губернатора Алексея Текслера. Подписи под документом поставили глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Андрей Порошин.

Последние годы областные власти активно помогают Озерску, как и другим муниципалитетам: ведется ремонт дорог, благоустройство, строятся спортивные объекты. Но назрела большая потребность в обновлении городской среды, подчеркнул глава региона.

«В последние годы Озерск меняется, в том числе за счет участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», обновляются общественные пространства, парки, скверы. Эту работу активно продолжаем, – отметил перед церемонией подписания Алексей Текслер.

Недавно в городе открыли уникальный ледовый дворец «Высота», построенный в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас приводят в порядок территорию вокруг нового объекта.

В ближайшее время будет полностью благоустроен сквер 40-летия Победы, построена «Маяк-Арена», меняется к лучшему парк культуры и отдыха.

«Значительно увеличили финансирование дорожных работ. Отремонтировали важнейшие транспортные артерии, подъездные пути к городу. Эту работу также продолжаем», - констатировал глава региона. Приведут в порядок и тротуары, по ним будет удобно пройти пешком, прогуляться, прокатиться, пройти с коляской. Планируется обновлять асфальт во дворах и дворовых проездах.

Губернатор отметил вклад градообразующего предприятия ПО «Маяк» в улучшение облика города. Вместе с тем, по мнению Алексея Текслера, есть необходимость ускорить работу и сделать качественный рывок в обновлении городской среды. Поэтому было принято решение разработать отдельную программу развития Озерска «Наш дом – наш двор – наш город». Она будет реализовываться совместными усилиями области, Озерска и градообразующего предприятия «ПО «Маяк». Инициативу поддержал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. За три года масштабно обновим городские пространства, пешеходные зоны, тротуары и дворы по всему городу.

«По сути, мы с вами запускаем программу масштабной реновации Озерска, комплексной инфраструктурной реконструкции и обновления городского облика. За три года проведем коренную модернизацию всей дорожной системы города, улиц, тротуаров, а также пешеходных зон, дворовых территорий», - пояснил Алексей Текслер.

На эти цели запланировали средства из двух источников. Общий объем программы на сегодняшний момент составляет 225 миллионов рублей: по 50 миллионов рублей ежегодно будет направлять областной бюджет, по 25 миллионов рублей будет выделять «Маяк». Предприятие вовлечено в решение городских проблем, заинтересовано в том, чтобы Озерск преобразился, отметил губернатор.

«Думаю, что и по мере реализации будем пересматривать, скорее всего, в сторону увеличения финансирования этого проекта», – пояснил Алексей Текслер.

Реализация программы развития Озерска на условиях софинансирования стала возможна благодаря договоренности губернатора Алексея Текслера и гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

Озерск стал пилотным проектом в стране. В дальнейшем, возможно тиражирование такой практики на другие ЗАТО как в регионе, так и по стране, пояснили в пресс-службе главы региона

«ПО «Маяк» был всегда неотрывно связан с городом. На заре становления атомной промышленности наши отцы-основатели уже это понимали, даже драматический театр у нас в городе открылся раньше, чем был запущен первый атомный реактор, - рассказал Андрей Порошин. Он подчеркнул важность совместных усилий области, городской администрации и градообразующего предприятия в реализации проекта. В процесс вовлечены и горожане. «Предложения, которые вошли в основу программы, обсуждались и формировались с жителями, - уточнил генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк». - Рассчитываем, что программа получит соответствующее развитие и будет успешно реализована».

Планируется, что программа развития Озерска будет реализована в течение трех лет – за 2023 - 2025 годы.

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков подчеркнул, что программа реновации города беспрецедентная по своему масштабу. Ее реализация позволит улучшить качество жизни всех горожан.

«Будут отремонтированы дворовые проезды (порядка 137 дворов вовлечены в этот процесс), отремонтированы тротуары (более 117 тысяч квадратных метров), уложено новое полотно во дворах, что позволит значительно улучшить внешний облик города», – сказал Евгений Щербаков.

Проведена большая подготовительная работа, составлен план, определены самые проблемные участки. «Работы начнутся в ближайшее время, до конца сезона можно многое успеть», - рассказал губернатор. Ремонт в ближайшие дни стартует во дворах по проспекту Ленина, добавил глава.

«Весной следующего года продолжим, - рассказал Алексей Текслер. - Уверен, что всё получится и Озерск серьезно обновится. В городе давно этого ждут».