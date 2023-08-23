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23.08.2023

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Озерск
ПО «Маяк»
Алексей Текслер
Алексей Лихачев
Андрей Порошин
Общество
23.08.2023 13:34
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

В Озерске стартует масштабная программа реновации города

В Челябинской области будет запушена специальная программа развития одного из закрытых городов - Озерского городского округа. Программа «Наш дом – наш двор – наш город» включает комплексную инфраструктурную реконструкцию и обновление городского облика.

Накануне она была подписана в присутствии губернатора Алексея Текслера. Подписи под документом поставили глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Андрей Порошин.

Последние годы областные власти активно помогают Озерску, как и другим муниципалитетам: ведется ремонт дорог, благоустройство, строятся спортивные объекты. Но назрела большая потребность в обновлении городской среды, подчеркнул глава региона.

«В последние годы Озерск меняется, в том числе за счет участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», обновляются общественные пространства, парки, скверы. Эту работу активно продолжаем, – отметил перед церемонией подписания Алексей Текслер.

Недавно в городе открыли уникальный ледовый дворец «Высота», построенный в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас приводят в порядок территорию вокруг нового объекта.

В ближайшее время будет полностью благоустроен сквер 40-летия Победы, построена «Маяк-Арена», меняется к лучшему парк культуры и отдыха.

«Значительно увеличили финансирование дорожных работ. Отремонтировали важнейшие транспортные артерии, подъездные пути к городу. Эту работу также продолжаем», - констатировал глава региона. Приведут в порядок и тротуары, по ним будет удобно пройти пешком, прогуляться, прокатиться, пройти с коляской. Планируется обновлять асфальт во дворах и дворовых проездах.

Губернатор отметил вклад градообразующего предприятия ПО «Маяк» в улучшение облика города. Вместе с тем, по мнению Алексея Текслера, есть необходимость ускорить работу и сделать качественный рывок в обновлении городской среды. Поэтому было принято решение разработать отдельную программу развития Озерска «Наш дом – наш двор – наш город». Она будет реализовываться совместными усилиями области, Озерска и градообразующего предприятия «ПО «Маяк». Инициативу поддержал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. За три года масштабно обновим городские пространства, пешеходные зоны, тротуары и дворы по всему городу.

«По сути, мы с вами запускаем программу масштабной реновации Озерска, комплексной инфраструктурной реконструкции и обновления городского облика. За три года проведем коренную модернизацию всей дорожной системы города, улиц, тротуаров, а также пешеходных зон, дворовых территорий», - пояснил Алексей Текслер.

На эти цели запланировали средства из двух источников. Общий объем программы на сегодняшний момент составляет 225 миллионов рублей: по 50 миллионов рублей ежегодно будет направлять областной бюджет, по 25 миллионов рублей будет выделять «Маяк». Предприятие вовлечено в решение городских проблем, заинтересовано в том, чтобы Озерск преобразился, отметил губернатор.

«Думаю, что и по мере реализации будем пересматривать, скорее всего, в сторону увеличения финансирования этого проекта», – пояснил Алексей Текслер.

Реализация программы развития Озерска на условиях софинансирования стала возможна благодаря договоренности губернатора Алексея Текслера и гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

Озерск стал пилотным проектом в стране. В дальнейшем, возможно тиражирование такой практики на другие ЗАТО как в регионе, так и по стране, пояснили в пресс-службе главы региона

«ПО «Маяк» был всегда неотрывно связан с городом. На заре становления атомной промышленности наши отцы-основатели уже это понимали, даже драматический театр у нас в городе открылся раньше, чем был запущен первый атомный реактор, - рассказал Андрей Порошин. Он подчеркнул важность совместных усилий области, городской администрации и градообразующего предприятия в реализации проекта.  В процесс вовлечены и горожане. «Предложения, которые вошли в основу программы, обсуждались и формировались с жителями, - уточнил генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк». - Рассчитываем, что программа получит соответствующее развитие и будет успешно реализована».

Планируется, что программа развития Озерска будет реализована в течение трех лет – за 2023 - 2025 годы.

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков подчеркнул, что программа реновации города беспрецедентная по своему масштабу. Ее реализация позволит улучшить качество жизни всех горожан.

«Будут отремонтированы дворовые проезды (порядка 137 дворов вовлечены в этот процесс), отремонтированы тротуары (более 117 тысяч квадратных метров), уложено новое полотно во дворах, что позволит значительно улучшить внешний облик города», – сказал Евгений Щербаков.

Проведена большая подготовительная работа, составлен план, определены самые проблемные участки. «Работы начнутся в ближайшее время, до конца сезона можно многое успеть», - рассказал губернатор. Ремонт в ближайшие дни стартует во дворах по проспекту Ленина, добавил глава.

«Весной следующего года продолжим, - рассказал Алексей Текслер. - Уверен, что всё получится и Озерск серьезно обновится. В городе давно этого ждут».

Автор: Любовь Юрина
Озерск
ПО «Маяк»
Алексей Текслер
Алексей Лихачев
Андрей Порошин
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21.08.2023 13:36

В Челябинской области продолжаются съемки «Деревни проклятых»

21.08.2023 13:25

В Челябинске пройдет Межрегиональный форум корпоративных медиа «Серебряные нити»

21.08.2023 12:59

Жители Челябинской области переживают за судьбу озера Большие Касли

21.08.2023 12:58

Оперативность и согласованность: сотрудники «Челябинскгоргаза» провели учения

21.08.2023 11:56

В Челябинске в связи с закрытием проспекта Победы пять трамваев изменят маршруты

21.08.2023 11:35

Общественные территории Курчатовского района обработают от клещей

21.08.2023 11:22

Владимир Путин наградил участника СВО из Карабаша медалью «За отвагу»

21.08.2023 11:05

В Аше «убитую» дорогу отремонтируют по иску прокурора

21.08.2023 10:58

Челябинские конники отпразднуют День Флора и Лавра

21.08.2023 10:53

В Челябинске могут появиться десятки зарядных станций для электрического автомобильного транспорта

21.08.2023 10:47

Анна Роднищева, проехавшая уже полстраны на велосипеде, назвала плюс и минусы Южного Урала

21.08.2023 10:32

Все образовательные учреждения Челябинска готовы к новому учебному году

21.08.2023 10:25

В Челябинске горячую воду в дома участников пятого этапа опрессовок обещают вернуть до конца дня

21.08.2023 10:24

Украинский беспилотник вновь пытался прорваться в Москву

21.08.2023 09:59

В Челябинске прошла XX выставка цветов и плодов

21.08.2023 09:44

В Снежинске в четыре раза выросла заболеваемость внебольничной пневмонией

21.08.2023 09:35

Челябинскому городскому бору больше не угрожают ни стоки, ни болото

21.08.2023 09:24

В Челябинской области 21 августа – местами дожди и грозы

21.08.2023 09:12

На проспекте Победы в Челябинске закроют движение трамваев

20.08.2023 20:00

Анонсы событий и мероприятий на 21 августа (18+)

20.08.2023 18:57

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 14.08.2023 по 20.08.2023)

20.08.2023 16:17

Украинские беспилотники пытались атаковать объекты в нескольких регионах РФ

20.08.2023 16:09

Южноуральские полицейские продолжают выявлять мотоциклистов-правонарушителей

20.08.2023 15:56

Станция «Луна-25» потерпела крушение и прекратила свое существование

20.08.2023 14:33

В выходные ВСУ предпринимали новые попытки атаковать объекты в Москве и Подмосковье

19.08.2023 11:13

Житель Златоуста взял для мошенников кредит на миллион

19.08.2023 09:03

Южноуральск приглашает на яркий, вкусный праздник винограда

19.08.2023 08:44

В сентябре в спектаклях на сцене челябинской оперы выступят новые солисты

19.08.2023 08:31

Исторический музей Южного Урала: «Восхождение» Анатолия Букреева

19.08.2023 08:14

Уральский «вестерн»

18.08.2023 22:28

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 19 и 20 августа (18+)

18.08.2023 18:39

Радио ОЛИМП приглашает челябинцев проводить уходящее лето

18.08.2023 17:51

Хоккеисты «Металлурга» подключили 350-тысячного абонента Ростелекома

18.08.2023 17:12

Владимир Путин наградил челябинского акушера за заслуги перед Отечеством