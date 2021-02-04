О новых параметрах трехстороннего соглашения между властями, работодателями и профсоюзами узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В Челябинске на Кировке раздадут памятку «10 шагов против рака»

В Озерске возведут инфекционный госпиталь

Правительство Челябинской области совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) построят в Озерском городском округе инфекционный госпиталь с отделением реанимации и современным оборудованием. Это позволит вернуть отделения городской больницы в плановую медицину.

Соответствующие договоренности были достигнуты накануне, третьего февраля, в ходе визита губернатора Алексея Текслера в Озерск.

Как сообщает пресс-служба главы региона, инфекционный госпиталь разместится на базе клинической больницы №71.

«С ФМБА договорились о строительстве в этом году в Озерске инфекционного госпиталя. На 60 коек, с отделением реанимации и современным оборудованием, – сообщил глава региона в своем официальном аккаунте в Инстаграм и ВКонтакте. - Это нужно, чтобы вернуть другие отделения больницы в плановую медицину».

Новый инфекционный госпиталь планируют построить и ввести в эксплуатацию уже в этом году. Общая вместимость составит 60 коек, из которых 10 – реанимационные. Для больницы закупят самое современное оборудование.

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области окажет содействие ФМБА в реализации проекта строительства инфекционного госпиталя. В регионе есть опыт возведения подобных объектов. В рекордно короткие сроки – всего за 74 дня - на Южном Урале был построен Областной инфекционный центр в Малой Сосновке под Челябинском. В настоящий момент идет строительство второй очереди инфекционной больницы.