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Текслер: Вторую очередь новой инфекционной больницы нужно запустить весной

Вторая очередь строительства областной инфекционной больницы в Малой Сосновке под Челябинском должна быть полностью завершена весной.

Такую задачу поставил губернатор Алексей Текслер на совещании по вопросам организации медицинской помощи жителям региона в новом году.

«Считаю, что весной мы должны вторую очередь запустить», - обозначил цели губернатор.

Введение второй очереди инфекционного центра позволит в полтора раза увеличить мощность регионального инфекционного центра.

«По сути, мы на пятьдесят процентов увеличим мощность нашей новой инфекционной больницы. Это позволит нам более уверенно себя чувствовать, возвращая клинические базы в плановый режим». - отметил Алексей Текслер.

Укрепление коечного фонда о ковидного профиля даст возможность вернуть к плановой работе еще больниц, на базе которых на сегодня развернуты ковидные госпитали.

Напомним, инфекционный центр был возведен в Малой Сосновке в рекордно короткие сроки – за 74 дня. Больница оснащена самым современным оборудованием. На его строительство было направлено 1,9 миллиарда рублей, на оснащение – 550 миллионов.

Первых пациентов инфекционка приняла 12 ноября.

Всего построено 11 современных больничных корпусов. Коечный фонд инфекционного центра в штатном режиме составляет 100 коек: 82 койки в индивидуальных палатных боксах и 18 коек в реанимационных боксах. В случае необходимости во время ЧС и эпидемически неблагоприятной обстановки мощность больницы модно увеличить до 482 коек, в том числе 54 реанимационные.

Планируется пристроить к «ромашке» (так называют новую инфекционную больницу, она сверху похожа на этот цветок) еще три корпуса. Будут дополнительно созданы 252 койко-места с кислородным обеспечением. На эти цели из областного бюджета направлено дополнительно 589 миллионов рублей.

В будущем каждый корпус больницы может автономно специализироваться для лечения одной инфекции или иного заболевания.