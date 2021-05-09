В питьевом источнике в Шумаках сохраняется повышенное содержание ртути

Содержание ртути в питьевой воде деревни Шумаки (Первомайское городское поселение, Коркинский район, Челябинская области) остается повышенным. Это показали результаты взятых накануне проб.

Восьмого мая Роспотребнадзор организовал новый отбор проб воды из скважины деревни Шумаки, где 30 апреля было выявлено повышенное содержание ртути. «Качество воды по показателю ртуть не соответствует гигиеническим нормативам», - сообщили в надзорном ведомстве.

Пока деревенским жителям придется довольствоваться привозной водой. «Подвоз воды населению будет осуществляться до тех пор, пока не будет возобновлена подача из скважины воды, соответствующей гигиеническим нормативам», - отметили в Роспотребнадзоре. Управление продолжит контролировать ситуацию по водоснабжению населения.

Напомним, 30 апреля Роспотребнадзор обнаружил превышение предельно допустимых концентраций по показателю ртуть в центральной скважине деревни. Было приостановлено водоснабжение из центральной водозаборной скважины, которая обеспечивала водой 35 домов и местную школу.

Было приостановлено водоснабжение д. Шумаки из водозаборной скважины и организован подвоз воды.

Первого мая были отобраны пять проб из разводящей сети д. Шумаки, одна проба из скважины и одна проба из накопительного резервуара. Во всех пробах содержание ртути в воде превышает норму.

Была проведена промывка скважины, но и после этого пробы от второго мая показали повышенное содержание ртути в воде.

Вода в частных скважин и колодцах на территории деревни вода соответствует гигиеническим нормативам. Жителям разрешили пользоваться водой из собственных источников. Граждане, не имеющие собственных источников водоснабжения, пользуются привозной водой, качество которой соответствует санитарным нормам.

Для тех жителей, у кого нет своих колодцев, продолжают привозить воду. Это порядка 100 человек, проживающих в домах на двух улицах. На сайте Первомайского городского поселения размещен график подвоза воды.

Во вторник, 11 мая, возобновятся занятия в местной школе. Образовательное учреждение будет обеспечено бутилированной водой.

Сразу после майских праздников будет прорабатываться вопрос о бурении новой артезианской скважины в деревне.