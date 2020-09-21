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В понедельник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Общество
Сегодня, 01:50
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Сегодня, 21 сентября, православные отмечают праздник Рождества Пресвятой Богородицы, установленный в честь знаменательного события: у праведных Иоакима и Анны родилась Дева Мария. Она стала первенцем в семье, много лет не имевшей детей.

Праздник установлен в IV веке и является первым двунадесятым праздником церковного года, так как церковный год начинается 14 сентября (первого сентября по старому стилю).

В Челябинской епархии напомнили, согласно священного предания, в галилейском городе Назарете жил потомок царя Давида Иоаким с женою своею Анною. Оба они были люди благочестивые и были известны не царским происхождением, а смирением и милосердием. Вся их жизнь была проникнута любовью к Богу и людям. Они дожили до глубокой старости, а детей не имели. Это очень огорчало их. Но, несмотря на свою старость, они не переставали просить у Бога, чтобы Он послал им дитя. Они дали обет: если у них родится младенец, они посвятят его на служение Богу.

За терпение, любовь к Богу и крепкую веру Господь ниспослал Иоакиму и Анне великую радость. Под конец их жизни у них родилась дочь. По указанно Ангела Божия, ей было дано имя Мария, что по-еврейски означает «Госпожа, Надежда».

В народе праздник рождества Пресвятой Богородицы называли Оспожинки.

На Руси, где почитание Богородицы было сильно развито, этому празднику уделялось большое внимание.

Крестьяне иногда отмечали этот осенний праздник урожая в течение недели. Чем урожайнее было лето, тем продолжительнее праздник. Обязательным считалось приглашение молодых к родителям (теще и тестю) вместе со свекром и свекровью для укрепления отношений.

Этот день на Руси отмечали играми и песнями. Рано утром выходили на берега рек встречать матушку осенину с овсяным хлебом. Старшая женщина стояла с хлебом, а молодые вокруг нее пели песни.

По этому дню предсказывали осень. Если в этот день погода стоит хорошая, осень будет такой же, и наоборот.

В праздник Рождества Девы Марии 638 лет назад (в 1380 году) состоялась великая Куликовская битва, ставшая важным шагом на пути к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.

 

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