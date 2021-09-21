20.09.2021
Победители суперкубка фестиваля «Метрошка» полетят в гости к легендарному «Зениту»
20.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 21 сентября
20.09.2021
Златоустовский «Омнибус» открыл новый сезон уроком в стиле рэп
20.09.2021
Спасатели Златоуста спасли бывшего моряка
20.09.2021
Виктора Чернобровина выпустили из СИЗО
20.09.2021
В Челябинске аварийные дома продолжают сносить, жильцов – расселять
Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2020
В понедельник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2018
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08.01.2018
Во второй день рождественских Святок прославляют Богородицу, посещают больных
23.09.2016
В выходные зазвучит «Уфалейский благовест»
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021
Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»
15.09.2021
В ряде муниципалитетов Челябинской области раньше дадут тепло в дома в связи с похолоданием
15.09.2021