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В правительстве Челябинской области новое назначение

Общество
Сегодня, 11:27
Автор: 
Любовь Юрина

Министерство информационных технологий и связи Челябинской области возглавил 47-летний Игорь Фетисов.
Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Игорь Фетисов практически десять лет трудится в должности заместителя министра информационных технологий и связи региона в должности. В феврале 2020 года постановлением губернатора был назначен исполняющим обязанности министра.

Ранее практически семь лет министерством руководил Александр Козлов. В феврале 2020 года он перешел на работу в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на пост замминистра.

Справка.

Игорь Борисович Фетисов родился пятого сентября 1972 года в городе Челябинске.

В 1996 году окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «Роботы и робототехнические системы» («инженер-электромеханик»).

В 2009-2010 годах прошел профессиональную переподготовку в Южно-Уральском государственном университете по президентской программе подготовки управленческих кадров («Стратегический менеджмент», специальность «Менеджмент организации»).

Практически девять лет -с 2001 по 2010 годы - работал в ЗАО «Южурал-Транстелеком» (в компании, являющейся ведущим магистральным оператором связи на Южном Урале), занимая руководящие должности заместителя коммерческого директора и начальника отдела маркетинга Департамента сетевых информационных технологий.

С 15 декабря 2010 года – заместитель министра информационных технологий и связи Челябинской области.

С 12 февраля 2020 года постановлением губернатора Челябинской области назначен исполняющим обязанности министра информационных технологий и связи Челябинской области.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Алексей Текслер
Игорь Фетисов
Министерство информационных технологий и связи Челябинской области
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