В преддверии Флора и Лавра в Челябинске прошел большой фестиваль Лошади

В четверг, 31 августа в России отмечается День Флора и Лавра, святых покровителей лошадей. В преддверии праздника в Челябинске прошли показательные выступления всадников и большой фестиваль Лошади.

Праздник, посвященный лошадям, провели масштабно и ярко в конном клубе «Гармония». За тридцать лет существования клуба здесь стало хорошей традицией отмечать День Флора и Лавра в последние дни августа. Гостями Фестиваля Лошади стали учащиеся и выпускники клуба, их родители и друзья и просто любители лошадей. Чтобы соблюсти традиции древнего лошадиного праздника, горожане нарезали на кусочки несколько килограммов свежей моркови и вволю накормили питомцев конного клуба.

Угощать коней лучше обычной морковкой, уточняют сотрудники конюшни: «От яблок могут начаться колики, ведь они имеют свойство вызывать брожение в кишечнике, а сахар вреден для зубов».

Программа праздника получилась насыщена мастер-классами, танцами, викторинами, чаепитием и сладостями, чтением стихов о лошадях, творческими поделками и детскими рисунками. Провели даже презентацию коллекции дизайнерских значков с портретами питомцев клуба «Гармония».

«В 2023 году конному клубу «Гармония» исполнилось тридцать лет, и мы решили создать юбилейную коллекцию значков с изображениями наших коней, — рассказывает Наталья Потанина, директор конного клуба «Гармония». — Юная художница Аня Мизонова, она обучается у нас верховой езде, с любовью и пониманием нарисовала красками портреты всех наших лошадей. Юбилейные значки уже стали редкостью, придется выпустить еще одну партию».

Настоящий восторг у публики вызвали показательные выступления по выездке, когда по песчаному манежу под музыку проскакали верхом всадницы разных возрастов в нарядных платьях. Также организаторы познакомили гостей фестиваля с породами лошадей и их мастями, аллюрами и типами. Верховых, упряжных, тяжеловозов и пони вывели на плац под бурные аплодисменты зрителей и подробно рассказали, сколько тонн под силу увезти владимирскому тяжеловозу, с какой скоростью бежит орловский рысак и почему некоторые лошади с возрастом меняют цвет своей шерсти.

«В День Флора и Лавра, 31 августа, наши лошади всегда отдыхают, гуляют и получают повышенные порции угощений, заботы и любви, никто не ездит на них верхом — это древний обычай на Руси, а за тридцать лет существования конного клуба «Гармония» это стало и нашей традицией, — поясняет Наталья Потанина. — А накануне мы проводим этот образовательно-просветительский фестиваль, рассказываем жителям города о лошадях и о старинных русских конных традициях, наши всадники готовятся к выступлениям. Полюбоваться на грацию и красоту коней приходит много неравнодушных челябинцев. Мы обозначили этот праздник как Фестиваль Лошади, приурочив его к любимому дню всех конников — Дню Флора и Лавра».

В следующем году организаторы планируют увеличить масштабы конного фестиваля и пригласить творческие коллективы, организовать конный театр, поставить настоящий спектакль с участием лошадей, чтобы празднование Дня Флора и Лавра стало ещё более зрелищным и интересным, и чтобы привлечь внимание к старинным народным традициям и культуре взаимоотношения с лошадью.