В пятницу православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы

В пятницу, 14 октября, Русская Православная Церковь отмечает один из великих праздников – Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Этот праздник РПЦ относит к великим, хоть он и не входит в число двунадесятых церковных праздников. В православных храмах пройдут праздничные службы.

Как сообщает Челябинская епархия, в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы, 13 октября, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил всенощное бдение с литией в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

В проповеди после богослужения митрополит Алексий поздравил всех с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, пожелал всем мира и добра, а также – избегать впадать в грех уныния.

«Жизнь сейчас непростая, полная испытаний, и многие люди впадают в грех уныния. А унывать не надо никогда. Мы должны всегда помнить, что Господь рядом с нами, что Он готов прийти нам на помощь. Но мы должны Его об этом попросить», - сказал правящий архиерей.

Владыка Алексий призвал всех молиться, чтобы Матерь Божия покрывала Отечество наше, наше воинство и всех людей святым Своим омофором, сообщает пресс-служба Свято-Симеоновского кафедрального собора.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы установлен в честь чудесного события, случившегося в Византийской Империи в IX веке в момент осады города славянами. Во время службы во Влахернской церкви блаженный Андрей, Христа ради юродивый поднял глаза к небу и увидел идущую по воздуху Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную ангелами и святыми. В течение целого часа Богоматерь молилась, обливаясь слезами. После этого она сняла свое блестящее покрывало и распростерла его над людьми. Когда видение исчезло, покрывало стало невидимым, но благодать Божьей Матери осталась с народом Константинополя.

В праздничный день молятся о защите и благополучии Богородице. Если сложно попасть в церковь, то можно дома перед иконой попросить Богородицу своими словами, и она обязательно услышит.

Молодые девушки, которые хотят выйти замуж, в этот день идут в церковь и перед иконой просят у Пресвятой Девы хорошего жениха. Замужние женщины просят о прибавлении в семье. А семейные пары молятся о защите и благополучии в доме. Выходя из церкви, в этот день надо обязательно дать милостыню нуждающимся. Считается, что возврат за добро будет намного больше отданного.

Дома, после церкви все садятся за праздничный стол. Обычно на Покров пекли блины. На стол их подавали с мясной и фруктовой начинками. В этот день строго запрещается заниматься уборкой, стиркой и другими домашними делами. Необходимо избегать конфликтных ситуаций, не нужно плакать и жаловаться на житейские неприятности.

На Покров нельзя занимать или давать в долг. Существует поверье, что таким образом можно отдать свое благополучие или забрать чужие несчастья.

В народном быту Покров – это праздник, который знаменует встречу осени с зимой. Само слово «покров» в крестьянском воображении было связано не только с покрывалом Богородицы, но и с первым снегом, покрывающим землю. Этот день означал для крестьян окончание сельскохозяйственных работ. Скотину загоняли в хлев до весны, убирали ульи с пчелами. Начинался сезон посиделок и свадеб.

Девушки старались как можно веселее провести праздник, так как верили: «Покров весело проведешь - дружка милого найдешь». Белый, чистый первый снег ассоциировался с фатой невесты, и по его количеству на Покров судили о количестве свадеб, которые будут сыграны.

Пожилые люди жгли в этот день свою старую обувь – считалось, что это поможет избавиться от болезней ног. Чтобы обеспечить крепкое здоровье детишкам, их накануне Покрова обливали водой через сито.

Праздник Покрова прижился на Руси благодаря святому князю Андрею Боголюбскому, который построил белокаменный храм Покрова на Нерли недалеко от своей столицы, города Владимира. Со временем праздник стал в нашей стране одним из самых любимых.

Праздник Покрова выражает идею покровительства Богородицы каждому христианину. Многие храмы и монастыри освящены в честь Покрова Царицы Небесной. В Челябинской митрополии больше десятка Покровских храмов. Они украшают такие города как Копейск, Озерск, Трехгорный, Южноуральск, поселки Увильды и Первомайский, села Харлуши Сосновского района, Травники Чебаркульского района, Фершампенуаз Нагайбакского района, Варшавка Карталинского района, Большой Куяш (бывшее Покровское) Кунашакского района и Булзи Каслинского района.