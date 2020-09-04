В резиденции губернатора чествовали лучших соцработников Челябинской области

В пятницу, четвертого сентября, в резиденции губернатора Челябинской области чествовали 50 лучших работников органов соцзащиты и социальных учреждений региона. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику, который ежегодно отмечается 8 июня, но в текущем году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, было перенесено на сентябрь.

«С конца марта социальные учреждения, как и вся область, живут и работают в режиме строгих ограничений. Сейчас динамика заболеваемости позволила во многом вернуться к привычной жизни. Но вы, как и медики, остаетесь на передовой борьбы с распространением коронавирусной инфекции», - обратился губернатор Алексей Текслер к соцработникам. По словам главы региона, с начала пандемии сотрудники социальных служб выполнили более 320 тысяч заявок от пожилых людей. Свыше трех тысяч волонтеров и социальных работников ежедневно приносили на дом всем нуждающимся продукты, лекарства, помогали оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Две тысячи сотрудников интернатов работали в режиме превентивной изоляции, сменами по две недели.

«Это колоссальная физическая и эмоциональная нагрузка, - считает губернатор. - Если медиков мы благодарим за каждого вылеченного пациента, то социальных работников – за каждого, кто не заболел опасным вирусом, благодаря вашей заботе».

Всем лауреатам премии губернатора будет выплачено по 30 тысяч рублей. Награда вручается тем, кто много лет отработал в отрасли, за добросовестный безупречный труд, высокие результаты профессиональной деятельности, а также за особые заслуги в развитии системы социальной защиты населения. Кандидатов на соискание премии утверждает специальный совет при губернаторе области.

В этом году лауреатами стали работники комплексных центров социального обслуживания населения, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, областного социально-оздоровительного центра для граждан пожилого возраста, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.

«Мы поощряем действительно заслуженных людей, кто посвятил свою жизнь соцзащите, кто трудится здесь десятками лет. Это хорошая возможность поблагодарить сотрудников, выразить признательность за нелегкий труд. Каждый из вас это заслужил», – поздравила соцработников министр социальных отношений Ирина Буторина.

В числе награждённых воспитательница челябинской школы-интерната №13 Ольга Семёнова. Стаж работы Ольги Сергеевны в отрасли почти 30 лет. Она успешно совмещает профессиональную деятельность с воспитанием семерых приемных детей. Как рассказывают коллеги, Ольга Семенова зарекомендовала себя грамотным, творчески работающим педагогом, отлично владеющим методикой воспитания. Она тонко чувствует внутренний мир каждого своего воспитанника и может быстро адаптироваться, принимая решения.

«Мне крайне приятно, что мои заслуги отмечены руководителями области, спасибо большое за такое внимание, – поделилась эмоциями лауреат премии губернатора 2020 года Ольга Семенова. – Премию наша большая дружная семья решила отложить в копилку. Очень хотим поехать в Крым, но коронавирус спутал все планы. Так что с удовольствием путешествуем по области. У нас семейный ансамбль, все дети ходят в музыкальную школу. Мы часто выступаем».

Отметим, традиция чествовать лучших работников соцзащиты зародилась еще в 2008 году и существует уже на протяжении 12 лет.