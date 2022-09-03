В России запустили голосование за лучшие горнолыжные курорты страны 

На платформе премии "Горы России" зарегистрировалось более 150 курортов из восьми федеральных округов.

Народное голосование за лучшие горнолыжные курорты России началось в рамках национальной премии "Горы России".

С 1 сентября каждый россиянин сможет проголосовать за любимый горнолыжный курорт в рамках национальной премии "Горы России". На платформе премии зарегистрировалось более 150 курортов из восьми федеральных округов. Для них предусмотрено 29 основных номинаций, в том числе "Лучший горнолыжный курорт России", "Лучший горнолыжный отель", "Самый событийный горнолыжный курорт", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди претендентов на премию заявились и южно-уральские горнолыжные курорты, такие как ГЛК «Солнечная долина» и ГЛЦ «Завьялиха». Напомним, ГЛК «Солнечная долина» и ГЛЦ «Завьялиха» в новом горнолыжном сезоне взяли стратегию на развитие единого горно-туристического кластера, с единым ски-пассом и сетью отелей.

"Из Сибири мы получили 27 заявок, из Приволжья - 23, а Уральский федеральный округ будет представлен 18 курортами. География, безусловно, отражает суть индустрии, где холод и снег имеют большое значение. Но в то же время мы были поражены вовлеченностью российских регионов в развитие горнолыжной отрасли, оборудованные склоны есть практически в каждом субъекте федерации, при этом многие стараются работать круглый год, что говорит не просто о востребованности, но и о большом потенциале развития не просто ГЛК, а целых территорий", - сообщил генеральный директор THR Marketing Илья Виноградов.

Голосование продлится до 15 октября. Также за лучшие горнолыжные курорты проголосуют эксперты, выбрав победителей в дополнительных номинациях. Итоги премии подведут в Москве 24 ноября

Проголосовать за любимый курорт можно на сайте премии