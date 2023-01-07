В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию

В ночь на 7 января 2023 года, в Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил Божественную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Владыке сослужило духовенство собора во главе с ключарем, протоиереем Владимиром Маничевым.

Рождество Христово – это событие, изменившее ход мировой истории. Господь воплотился, стал Человеком, чтобы освободить род людской от ига греха и власти дьявола. Бог стал человеком, чтобы человек мог стать богом по благодати. Отныне у человечества появилась твердая надежда на Спасение. Но для достижения этого необходимо приложить усилия; нужна вера в Господа Иисуса Христа и жизнь по Его святым заповедям.

По доброй традиции, к празднику Рождества Христова Свято-Симеоновский кафедральный собор внутри украсили елочки со светящимися гирляндами. Территорию перед собором оживили светящиеся фигурки животных и снеговик. Гирляндами украсили и ели перед храмом. Традиционный Рождественский вертеп на этот раз сооружен воспитанниками детской Воскресной школы, преподавателями и родителями. Он символизирует Вифлеемскую пещеру, в которой родился Богомладенец. Все это создает радостную атмосферу праздника Христова Рождества.

Митрополит Алексий сказал, что все мы должны помнить о том пути, который заповедал нам Господь для вечного Спасения. Благодатное семя, которое было заложено в нас в Таинстве Святого Крещения, мы должны удобрить и взрастить, чтобы оно принесло плоды. Для этого мы должны совершать добрые дела, что особенно актуально в наступившие Святые дни.

«Много людей нуждающихся – не столько даже материально, хотя и таких немало, сколько нуждающихся в духовной нашей поддержке, в добром слове, — сказал владыка Алексий. – Нужно помочь им преодолеть одиночество».

Владыка Алексий тепло поздравил всех с Рождеством Христовым, призвал на всех Божие благословение, пожелал доброго здоровья и семейного благополучия. «Пусть жизнь наша будет полна духовной радости, оптимизма и исполнена добрых дел», — сказал владыка Алексий.

За богослужением вместе с хором Свято-Симеоновского кафедрального собора под управлением регента Марины Гоман пел Молодежный хор Челябинской митрополии под управлением регента Петра Кузницына.