В сад, в ТРК и на прогулку – за прививкой

Южноуральцы в выходные смогут привиться от ковида в садах, в ТРК и на Кировке.

Жители Челябинской области в предстоящие выходные дни смогут бесплатно поставить прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах, в садовых товариществах и во время прогулки по пешеходной зоне в центре Челябинска.

Как сообщает минздрав региона, впервые в предстоящие выходные южноуральцы смогут, не отвлекаясь от неотложных дел в садах и огородах, вакцинироваться от ковида в своих садовых товариществах.

«Большая часть южноуральцев на лето отправляются на садовые участки. Поэтому было принято решение провести массовую вакцинацию на территории садовых товариществ в выходные дни, - отметил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов. - В СНТ эту идею приняли позитивно».

Глава минздрава напомнил, что в области продолжают ежедневно фиксировать новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией (хотя их суточное число и снижается). Некоторые переносят заболевание в тяжелой форме, находясь в реанимационных отделениях. «Поэтому, безусловно, для того чтобы хорошо провести садово-огородный сезон - нужно обязательно провакцинироваться и продолжать заниматься любимым делом», - рекомендовал министр.

Выездные бригады будут работать в субботу, 22 мая, в Челябинске в СНТ «Любитель 1» (с 9 до 11 часов) и СНТ «Любитель 2» (с 12 до 14 часов), в Магнитогорске в СНТ им. Мичурина (с 14 до 17 часов) и в СНТ «Горняк», СНТ «Металлург-2», СНТ «Строителей-1» и СНТ «Метизник» (с 10 до 14 часов).

В воскресенье, 23 мая, прививку могут поставить садоводы СНТ «Мичуринец» в Челябинске (с 9 до 11 часов), СНТ «Юбилейный» Сосновского района (с 12 до 14 часов), СНТ «Горняк», СНТ «Металлург-2», СНТ «Строителей-1» и СНТ «Метизник» (с 10 до 14 часов).

Жители Челябинска, которые в выходные решили остаться в городе и устроить шопинг по магазинам или прогуляться по центру города, также получат возможность совместить приятное с полезным.

На пешеходной улице Кировка в областном центре вакцинальные бригады будут работать в субботу с 15 до 18 часов, в воскресенье – с 12 до 16 часов.

Кроме того, прививку от ковида можно будет поставить торгово-развлекательных центрах Челябинска:

В субботу, 22 мая

- Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен» - с 10 до 15 часов

- ТРК «Космос» (ул. Чичерина, 28, цокольный этаж) – с 12 до 16 часов.

- ТРК «Родник» с 10 до 16 часов;

- ТРК «Куба» с 10 до 13 часов;

- ТРК «Радуга» с 10 до 13 часов;

- ТК «КС» с 12 до 16 часов;

- ТРК «Горки» сс 10 до 14 часов;

- ТК «Кольцо» с 12 до 18 часов.

В воскресенье, 23 мая, челябинцев ждут в ТРК «Родник» и Торговый город «Алмаз» с 10 до 16 часов.

Во вторник, 25 мая, челябинцы смогут вакцинироваться в ТК «Солнечный» с 10 до 16 часов.

Жители Магнитогорска смогут поставить прививку от коронавируса в четырех торгово-развлекательных комплексах: ТРК «Jazz Mолл» (первый этаж); ТРК «Континент» (третий этаж); ТРК «Гостиный двор» (вход с пр. Карла Маркса, первая очередь, второй этаж) и ТРК «Семейный парк» (первый этаж). Время работы вакцинальных пунктов – с 11 до 15 часов.

В Златоусте прививку можно будет поставить 22 мая в ТРК «Тарелка» с 11 до 14 часов.

В Копейске пункт вакцинации будет работать 22 мая в ТРК «Слава» с 10 до 14 часов.

В Миассе вакцинироваться от ковида можно будет 22 мая в ТРК «Малахит» с 11 до 15 часов и в ТРК «Слон» (пр. Автозаводцев, 65, около магазина «Стольник») с 12 до 16 часов, а 10 мая - в ТРК «Слон» (пр. Автозаводцев, 65, около магазина «Стольник») с 12 до 16 часов, в 23 мая – только в ТРК «Слон» с 12 до 16 часов.

Пункт вакцинации будет работать также в Коркино на городском рынке - 22 мая с восьми до 11 часов.

В Чебаркуле прививку от ковида можно поставить 22 мая на Центральном рынке (ул. Крупской, 6) с 10 до 12 часов и на мини-рынке (ул. Карпенко, 22) с 12 до 14 часов, в Карталах – в ТЦ «Олимп» 22 мая с 11 до 14 часов, в Сосновском районе - п. Звёздный с 10 до 13 часов.

Вакцинацию для всех желающих будут проводить при строгом соблюдении всех противоэпидемических мер.

Южноуральцы, которые хотят поставить прививку от ковида, должны взять с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Каждый вакцинируемый заполнит анкету, согласие на вакцинацию. Медики внесут всю полученную информацию в федеральный реестр.

Перед процедурой обязателен общий осмотр пациента: измерение давления, температуры, сатурации.

Также записаться на вакцинацию можно онлайн, не выходя из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время и медицинское учреждение.