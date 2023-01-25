В сельском детсаду Челябинской области собирают деньги с родителей на хозтовары и бумагу

В селе Русская Теча Красноармейского района (Челябинская область) с родителей дошкольников, посещающих детский сад «Буратино», собирают деньги на хозяйственные товары и бумагу для рисования.

«Завхоз садика сообщила, что нет денежных средств в бюджете на приобретение хозяйственных товаров, бумаги для рисования и т. п. Родители вынуждены сами покупать все, в плоть до лампочек», - обратилась к губернатору Ксения Ч. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

Возмущенные родители просят объяснить им, по каким причинам и насколько сократили финансирование детского сада, как распределяются выделяемые бюджетные ресурсы (в том числе сколько предусмотрено на питание, на хозяйственные и дезинфекционные средства для групп).

«Или хотя бы сообщите нам, когда скидываться родителям на зарплату всего персонала детского сада», - задает вопрос губернатору Ксения. Пока родителям никто официально не ответил. В комментариях родителям предлагают написать жалобу в прокуратуру. По мнению советчиков надзорное ведомство отреагирует более оперативно.

Марина Н. рекомендует, сначала написать письмо заведующей детского садика, после получения ответа идти в минобрнауки в управление дошкольного образования, а потом со всеми ответами и с личным или коллективным заявлением (с подписями родителей группы) отправляться в прокуратуру.