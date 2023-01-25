25.01.2023
Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска изъяли у местного жителя мефедрон
25.01.2023
Шесть проектов из Челябинска вошли в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Урал
25.01.2023
«Свидетель и участник»: челябинский экс-чиновник написал книгу о девяностых
25.01.2023
Наталья Котова поздравила челябинскую молодежь с Татьяниным днем
25.01.2023
В челябинском поселке Чурилово открылся подземный «портал»
25.01.2023
В 2023 году на опасных участках дорог Челябинской области установили 58 камер
В сельском детсаду Челябинской области собирают деньги с родителей на хозтовары и бумагу
15.07.2020
Челябинску и Копейску выделены дополнительные средства на новые детсады
16.02.2017
Прокуратура и Роспотребнадзор проверят детсад №26 поселка Роза, где замерзают дети
02.11.2016
Челябинские депутаты разберутся, кто в детсаду кормит детей супом с червями
27.10.2016
В коррекционные детские сады Челябинской области вернут ставки медработников
Комбат Гагарин: Слова обо мне как о «кровавом ангеле» не соответствуют действительности
24.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023