Челябинску и Копейску выделены дополнительные средства на новые детсады

Правительство Челябинской области перераспределило объемы субсидий местным бюджетам на 2020 год на приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных организаций, а также для создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Дополнительные бюджетные средства получат Челябинский и Копейский городские округа.

Соответствующие распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. Документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве образования и науки области, распоряжения касаются приобретения строящихся зданий под размещение детских садов.

На приобретение зданий для создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до трех лет Челябинску выделено 723 миллиона 578,9 тысячи рублей, Копейску – 11 миллионов 593,9 тысячи рублей.

Кроме того, на выкуп зданий для размещения детсадов Челябинск получит 531 миллион 187,9 тысячи рублей, Копейск- 153 миллиона 494,6 тысячи рублей.

В минобрнауки уточнили, в Копейске будет приобретен новый детский сад проектной мощностью на 200 мест по улице Короленко, 12б. Планируется ввести его в эксплуатацию в декабре 2020 года.

В Челябинске строятся пять зданий, которые будут выкуплены Челябинской областью для размещения детских садов в микрорайоне №47 (на 290 мест), по улице Неаполитанова (на 230 мест), в Ленинском районе (на 290 мест), в микрорайоне №20 Центрального района (на 230 мест), в Советском районе (на 200 мест).

«Все эти здания сейчас находятся в разной степени строительной готовности. Ввод их в эксплуатацию по мере завершения всех работ запланирован на осень и декабрь 2020 года, - уточнили в министерстве и добавили. - Помимо отдельно стоящих зданий в Челябинске также выкупается помещение на первом этаже жилого здания для размещения детского сада (на 70 мест) по ул. Цвиллинга, 47».

В настоящий момент в Челябинской области функционирует 1 тысяча 220 детских садов и 197 дошкольных групп при школе, в которых воспитывается 226 тысяч детей. Охват дошкольным образованием детей 1–7 лет составил 84,8%. Доступность дошкольного образования детям в возрасте 3-7 лет – 100%, детям до 3 лет – 85,3%.

По состоянию на первое июля 2020 года в очереди на место в детсаду

зарегистрировано 48,01 тысяча дошкольников, в том числе 44,05 тысячи детей в возрасте от 0 до 3 лет, 3,96 тысячи детей в возрасте от 3 до 7 лет. В актуальной очереди – 1,4 тысячи малышей, в том числе 238 детей в возрасте от трех до семи лет.

В Челябинской области принята долгосрочная государственная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области». В рамках этой программы и соглашения с министерством просвещения РФ о реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2020 году запланировано выкупить 7 объектов суммарной проектной мощностью 1 тысяча 510 мест. Кроме того, в текущем году будет завершено строительство пяти детсадов (на 1310 мест), начатое в 2019 году, и начато строительство 13-ти детских садов со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году.