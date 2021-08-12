В школы Челябинской области поступила первая партия учебников по практической экологии

В южноуральские школы поступила первая партия учебных пособий по практической экологии для младших школьников. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Учебные комплекты включены в концепцию непрерывного образования регионального министерства образования. В числе первых пособия получили школы Ашинского района.

«Ашинский район уже получил учебные пособия. Все в таком восторге. Очень яркое, красивое издание. Радует качественная бумага. Сейчас вручаем школам и с огромным удовольствием будем по ним работать», - поделилась своими впечатлениями начальник управления образованием Ашинского муниципального района Елена Бухмастова.

Как рассказал заместитель министра экологии региона Виталий Безруков, в настоящий момент на предпечатной подготовке находятся учебно-методические комплекты для учащихся вторых классов. Плановый тираж – 48 тысяч экземпляров.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Челябинская область одна из первых в стране решила внедрить систему непрерывного экологического образования школьников. Учебный пособия напечатаны на средства благотворителей, которыми выступили промышленные предприятия и крупные организации.

«Участие промышленников в образовательном экологическом проекте свидетельствует об открытости и желании вкладывать ресурсы в экологическое благополучие региона», - подчеркнул Виталий Безруков.

Проект презентовали на IX Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге. По ее итогам программа получила положительные отзывы коллег. Ряд регионов выразили желание реализовать наш опыт у себя.

Всего с первого сентября 2021 года начнут изучать практическую экологию почти сто тысяч учащихся младших классов школ Челябинской области.