В ситуации с аварийным отключением холодной воды в частных домах Челябинска разберется прокуратура

В ситуации с длительным отключением холодной воды в частных домах Челябинска будет разбираться прокуратура Советского района.

В надзорном ведомстве оперативно отреагировали на жалобу в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте, опубликованную сегодня утром, третьего октября. В обращении к губернатору было написано следующее:

«Челябинск, улица Ильича. В течение пяти дней нет холодной воды. Аварийно отключена из-за прорыва на пересечении улиц Героическая и Короленко. Вода бежала с 27 сентября. Происходило подтопление домов по улице Героической, а также улице Ильича. Служба МУП "ПОВВ" проблему решила закрытием заглушки, в связи с чем без воды остались более сорока частных домов. Ремонтные работы не проводятся. Ссылаются на то, что на коммуникациях установлена бетонированная площадка и нужно разрешение на ее демонтаж. Помогите, пожалуйста!».

В администрации Челябинска автору жалобы сегодня ответили, что, «поскольку для решения проблемы понадобится сделать запрос в управление жилищно-коммунального хозяйства (телефон: +7 (351) 263-48-91), к сожалению, это займет некоторое время». В мэрии пообещали ответить на обращение в течение двух дней.

Тем временем, прокуратура Челябинской области уже сейчас поручила оперативно разобраться с нарушением прав жителей частных домов по улице Ильича в столице Южного Урала, оставшихся без холодного водоснабжения в связи с аварийным отключением.

«Силами прокуратуры Советского района Челябинска незамедлительно организована проверка, по итогам которой будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц, решен вопрос принятии мер прокурорского реагирования», - сообщили в пресс-центре прокуратуры региона, добавив, что фактическое устранение нарушений и восстановление прав граждан находится на контроле надзорного ведомства.

Отметим, пока челябинцы с улицы Ильича мучаются без холодной воды, жители копейского поселка Бажова страдают без горячего водоснабжения.