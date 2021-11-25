В Сосновском районе Челябинской области – новый прокурор: на эту должность сроком на пять лет назначен старший советник юстиции Евгений Мичурин, ранее занимавший должность прокурора Нязепетровского района.

В органах прокуратуры региона Евгений Викторович служит свыше 19-ти лет, в том числе не один год он проработал в Челябинске: занимал должности следователя прокуратуры Курчатовского района, старшего следователя городской прокуратуры, следователя, помощника прокурора Ленинского района, заместителя прокурора Советского района, руководителя следственного отдела по Советскому району Челябинска СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по Челябинской области.

Кроме того, Евгений Мичурин занимал должности прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью ГУ МВД, ГСУ ГУ МВД и УФСКН России по Челябинской области, управления по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания прокуратуры Челябинской области.

Женат, воспитывает двоих детей.

Как напомнила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, прежний прокурор Сосновского района Константин Семченко ушел в отставку в прошлом году по выслуге лет, до назначения на эту должность Евгения Мичурина обязанности районного прокурора исполнял заместитель.