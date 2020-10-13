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В среду – Покров Пресвятой Богородицы

Общество
Сегодня, 22:32
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В среду, 14 октября, Русская Православная Церковь будет отмечать один из великих праздников – Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Этот праздник Русская православная церковь относит к великим, хоть он и не входит в число двунадесятых церковных праздников. В православных храмах пройдут праздничные службы.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы установлен в честь чудесного события, случившегося в Византийской Империи в IX веке в момент осады города славянами. Во время службы во Влахернской церкви блаженный Андрей, Христа ради юродивый поднял глаза к небу и увидел идущую по воздуху Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную ангелами и святыми. В течение целого часа Богоматерь молилась, обливаясь слезами. После этого она сняла свое блестящее покрывало и распростерла его над людьми. Когда видение исчезло, покрывало стало невидимым, но благодать Божьей Матери осталась с народом Константинополя.

В праздничный день молятся о защите и благополучии Богородице. Если сложно попасть в церковь, то можно дома перед иконой попросить Богородицу своими словами, и она обязательно услышит.

Молодые девушки, которые хотят выйти замуж, в этот день идут в церковь и перед иконой просят у Пресвятой Девы хорошего жениха. Замужние женщины просят о прибавлении в семье. А семейные пары молятся о защите и благополучии в доме. Выходя из церкви, в этот день надо обязательно дать милостыню нуждающимся. Считается, что возврат за добро будет намного больше отданного.

Дома, после церкви все садятся за праздничный стол. На столе должны быть блины с мясной и фруктовой начинками. В этот день строго запрещается заниматься уборкой, стиркой и другими домашними делами. Необходимо избегать конфликтных ситуаций, не нужно плакать и жаловаться на житейские неприятности.

На Покров строго запрещается занимать или давать в долг. Существует поверье, что таким образом можно отдать свое благополучие или забрать чужие несчастья.

В народном быту Покров – это праздник, который знаменует встречу осени с зимой. Само слово «покров» в крестьянском воображении было связано не только с покрывалом Богородицы, но и с первым снегом, покрывающим землю. Этот день означал для крестьян окончание сельскохозяйственных работ. Скотину загоняли в хлев до весны, убирали ульи с пчелами. Начинался сезон посиделок и свадеб.

Девушки старались как можно веселее провести праздник, так как верили: «Покров весело проведешь - дружка милого найдешь». Белый, чистый первый снег ассоциировался с фатой невесты, и по его количеству на Покров судили о количестве свадеб, которые будут сыграны.

Обычно на Покров пекли блины. Пожилые люди жгли в этот день свою старую обувь – считалось, что это поможет избавиться от болезней ног. Чтобы обеспечить крепкое здоровье детишкам, их накануне Покрова обливали водой через сито.

Праздник Покрова выражает идею покровительства Богородицы каждому христианину. Поэтому в честь него достаточно часто освящают вновь построенные храмы. В Челябинской митрополии больше десятка Покровских храмов. Они украшают такие города как Копейск, Озерск, Трехгорный, Южноуральск, поселки Увильды и Первомайский, села Харлуши Сосновского района, Травники Чебаркульского района, Фершампенуаз Нагайбакского района, Варшавка Карталинского района, Большой Куяш (бывшее Покровское) Кунашакского района, село Харлуши Сосновского района и в селе Булзи Каслинского района.

 

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Теги
Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии
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