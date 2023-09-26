В среду в Челябинске открывается выставка-ярмарка АГРО-2023

В среду, 27 сентября, в Челябинске открывается XI Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа. Местом проведения трехдневного сельскохозяйственного форума станет новый конгресс-холл «Таганай», перед входом в который развернется традиционная фермерская ярмарка АГРО-2023, сообщили в областном Минсельхозе.

Фермеры, хозяйства и предприятия агропромышленного комплекса со всего Уральского федерального округа представят на челябинской ярмарке свою продукцию.

«Мясные и рыбные деликатесы (в том числе оленина и арктическая рыба), десерты из полярных ягод и трав, сыры, хлебобулочные изделия и молочная продукция — все яства можно будет попробовать и приобрести в одном месте по ценам производителей» — поясняют организаторы ярмарки.

Также на площадке рядом с конгресс-холлом «Таганай» разместится впечатляющая экспозиция сельскохозяйственной техники и оборудования. Коллективные стенды представят агропредприятия шести регионов Уральского федерального округа.

Внутри здания конгресс-холла также развернутся сельскохозяйственные экспозиции и пройдут тематические дискуссии, обучающие семинары, конкурс продукции с закрытой дегустацией и торгово-закупочная сессия. Просторные залы «Таганая» вместят участников научно-практической конференции, посвященной вопросам экспорта продукции.

Одним из значимых событий выставки станет большой научный форум, который пройдет на площадках Южно-Уральского государственного аграрного университета и будет посвящён роли науки в агропромышленном комплексе. Участники форума поделятся передовыми практиками, помогающими обеспечить технологический суверенитет в сельском хозяйстве нашей страны.

Работа выставки продлится три дня — с 27 по 29 сентября. Вход свободный, но для желающих посетить выставку требуется регистрация на сайте. Адрес конгресс-холла «Таганай»: Челябинск, улица Труда, 181.

Время работы:

27 сентября 10:00–18:00

28 сентября 10:00–18:00

29 сентября 10:00–16:00.

Организаторы XI Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа — правительство Челябинской области и региональное Министерство сельского хозяйства при поддержке полномочного представителя президента РФ в УрФО.