26.09.2023
В среду в Челябинске открывается выставка-ярмарка АГРО-2023
26.09.2023
В Челябинской области вакцинировано против гриппа 313 тысяч жителей при плане 2,2 миллиона
26.09.2023
В Челябинске пройдет игра-квиз «Бабушки и внуки» ко Дню пожилого человека
26.09.2023
«Уральская кузница» провела детский праздник
26.09.2023
В Троицке прошла массовая Велогонка опавших листьев
26.09.2023
Челябинские мотогонщики привезли из Краснодара комплект медалей
В среду в Челябинске открывается выставка-ярмарка АГРО-2023
26.09.2019
Выставка достижений аграриев состоится в Челябинске
28.08.2018
Выставка «Агро 2018» показала силу южноуральского агропромышленного комплекса
27.08.2018
Золотой гамбургер - внукам и детям от Андрея Косилова
22.08.2018
Челябинск приглашает на юбилейную выставку «Агро-2018»
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023
В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»
25.09.2023
В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ
25.09.2023