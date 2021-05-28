28.05.2021
В субботу в Сатке состоится гастрономический фестиваль
28.05.2021
Челябинских участников террористической организации отправили в тюрьму
28.05.2021
В Миассе водитель иномарки сбил перебегавшего дорогу ребенка
28.05.2021
Зеленый Марафон Сбера впервые пройдет в Магнитогорске и нацпарке Таганай
27.05.2021
В Челябинске начал работу ХХII фестиваль СМИ
27.05.2021
Пособница экс-мэра Миасса пыталась оспорить приговор
В субботу в Сатке состоится гастрономический фестиваль
12.04.2021
Известный пародист Юрий Гальцев посвятил песню жителям Сатки
26.03.2021
В Сатке назначили наказание владелице собаки, напавшей на ребенка
25.03.2021
Бизнесмен из Сатки разбился на квадроцикле
02.03.2021
Южноуральца задержали за попытку дачи взятки полицейскому
Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
27.05.2021
Выводы ботанической экспертизы: Зеленые насаждения на Университетской набережной погубила амброзия
27.05.2021
Крыша течет: молодые семьи Златоуста в дождливую погоду ходят в туалет с зонтами
27.05.2021
Странная арифметика челябинских чиновников
26.05.2021
Печальное зрелище: на проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках
25.05.2021