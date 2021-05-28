В субботу в Сатке состоится гастрономический фестиваль

В субботу, 29 мая, в Сатке (Челябинская область) состоится V региональный гастрономический фестиваль «Первое Уральское яблоко». Главная героиня праздника- кислица (горец альпийский).

Как сообщает МБУ «Центр туризма и гостеприимства» Сатки, горец альпийский произрастает лишь в мае, в горной местности Саткинского района. У этой травы приятный кислый вкус. Кислица наполняет организм человека витаминами и микроэлементами на весь год. Кислицу часто добавляют в пироги.

Уникальный фестиваль стал визитной карточкой Саткинского района.

Участников фестиваля ждут мастер-классы по приготовлению блюд из кислицы, дегустация конкурсного варенья, творческие мастер-классы по изготовлению тематических сувениров, выставка-продажа сувениров и многое другое.

Также будут работать детские площадки.

Фестиваль пройдет в Сатке на площади 1 Мая.