В течение двух недель будут известны результаты экспертизы детской вакцины от ковида

В течение двух недель минздрав РФ планирует получить результаты экспертизы по вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 для детей и подростков в возрасте с 12 до 17 лет.

«К нам поступает большое количество запросов на вакцину для детского населения. Хочу уведомить, что она находится на финальной стадии экспертизы, ждём заключения, и думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения», - рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, состоявшемся 12 октября.

Глава минздрава отметил, что в последние недели среди общего числа заболевших порядка 12–13% - это дети. Чаще всего болеют дети школьного возраста – от шести до 17 лет.

Па данным управления Роспотребнадзора по Челябинской области, на прошедшей (40-й) неделе отмечалось снижение заболеваемости коронавирусом среди детей 7-14 лет – на 25%, подростков 15-17 лет – на 16%, детей 1-6 лет – на 20%. На 39-й неделе регистрировался рост числа заболевших ковидом среди детей 7-14 лет – в 1,2 раза, подростков 15-17 лет – в 1,1 раза.

Как отмечают в минобрнауки, в школах и детских садах региона сокращается число классов и групп, изолированных после контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией. С конца прошлой недели сокращается также число классов, отправленных на карантин по ОРВИ.

Напомним, детей от ковида пока не прививают. Клинические исследования вакцины «Спутник V» у детей и подростков в возрасте с 12 до 17 лет начались в начале июня 2021 года. В сентябре минздрав получил документы от национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи на регистрацию вакцины против коронавируса для подростков.