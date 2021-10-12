В Челябинской области подросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

В Челябинской области немного выросло число классов и школ, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). При этом количество классов, изолированных как контактные по коронавирусной инфекции COVID-19, сократилось.

«На данный момент 205 классов в 94 школах области находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки. В понедельник, 11 октября, не учились школьники 203 классов в 90 школах (было сокращение по сравнению с пятницей на 8%).

Снизилось число учебных заведений, полностью закрытых из-за большого числа заболевших учащихся. «Одна сельская школа в Аргаяшском районе остается закрытой на карантин по причине распространения острой респираторной инфекции», - уточнили в ведомстве. В понедельник не учились школьники одной школы в Аргаяшском и одной в городе Озерске.

В школах региона сокращается число классов, изолированных после контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией.

«По предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом в девяти школах городов Снежинск и Южноуральск, а также Карталинского и Варненского муниципальных районов 18 классов не обучаются в стенах школ», - рассказали в минобрнауки. На прошлой неделе не учились из-за ковида ученики 23 классов в 10 школах городов Снежинск, Южноуральск, Аргаяшского, Карталинского и Варненского муниципальных районов.

В детских садах идет снижение числа групп, находящихся на изоляции как контактные с больным коронавирусом - 17 групп (накануне – 19 групп).

Количество дошкольных групп, находящихся на карантине по ОРВИ, осталось прежним. «В Челябинской области по причине острой респираторной вирусной инфекции на карантине находятся два детских сада в Аргаяшском и Каслинском районах», - уточнили в минобрнауки.

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 123 случая ковида у школьников.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.