12.10.2021
Магнитогорская телекомпания завоевала диплом международного фестиваля за фильм об ММК
12.10.2021
«Ростелеком» прокомментировал ситуацию с падением девочки в колодец компании
12.10.2021
Будем помнить: ушла из жизни Зоя Соколова
12.10.2021
Магнитогорцы, прибивавшие провинившихся «закладчиков» гвоздями к деревьям, хотели выйти на свободу
12.10.2021
В Челябинской области подросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
12.10.2021
Представители челябинского бизнеса приходят на помощь бездомным животным
В Челябинской области подросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
12.10.2021
Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная
12.10.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 102 тысячи
12.10.2021
В Челябинской филармонии смогут привиться от COVID-19 работники сферы культуры
11.10.2021
В Челябинской области привито от ковида более 90% медиков и более 61% работников образования
Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу
12.10.2021
Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега
11.10.2021
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
07.10.2021