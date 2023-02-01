01.02.2023
В Тракторозаводском районе Челябинска на пять месяцев ограничат движение
01.02.2023
Уголовное дело экс-директора челябинского МУПа передано в суд
01.02.2023
Челябинскому сварщику подарили новое сердце
01.02.2023
ММК начинает 91-й жизни новыми достижениями и добрыми делами
01.02.2023
КСП Челябинской области оценит эффективность предоставления налоговых льгот в регионе
01.02.2023
Расплавили «Сталь»: хоккейный клуб из Карабаша обыграл коллег из Челябинска
В Тракторозаводском районе Челябинска на пять месяцев ограничат движение
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023