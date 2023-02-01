В Тракторозаводском районе Челябинска на пять месяцев ограничат движение транспорта на участке от дома № 31-А по улице Марченко до дома № 4 по проспекту Ленина.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничение будет действовать в период с 8:00 второго февраля до 20:00 первого июля текущего года.

Отметим, на данном участке компания ООО «Голос.Строительство» будет строить наружные сети водоснабжения.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.