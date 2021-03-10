В трех муниципалитетах Челябинской области затруднен проезд по дорогам

В трех муниципальных образованиях Челябинской области затруднен проезд по дорогам регионального значения в связи со снегопадом.
Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, минувшим днем местами, ночью в большинстве районов прошел небольшой и умеренный снег, выпало от 0,2 до четырех миллиметров осадков. Днем отмечались слабые метели, на дорогах гололедица, ночью в отдельных районах отложение изморози.
Как сообщает миндортранс, ночью в южных районах области продолжали расчищать дороги 40 единиц техники.
«В настоящий момент снег идёт в Верхнеуфалейском и Нязепетровском районах. На некоторых межмуниципальных дорогах в Агаповском, Брединском, Кизильском и Троицком районах проезд затруднен», - отмечают в министерстве.
Все автомобильные дороги, составляющие опорную сеть, находятся в проезжем состоянии.
В ночь с девятого по 10 марта на улицах Челябинска работало 211 единиц техники: 35 КДМ, 53 МТЗ, 42 погрузчика, 74 самосвала, шесть автогрейдеров, один экскаватор. В уборке задействовано 70 дорожных рабочих. За ночь вывезено четыре тысячи 715 тонн снега.
Утром улицы Челябинска очищают 265 единиц техники и 253 дорожных рабочих.