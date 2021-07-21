В Трехгорном стены зданий украшаются граффити

Красочные муралы последовательно появляются на стенах учреждений культуры, домов и сооружений Трехгорного (Челябинская область).

Автор работ – профессиональный граффитист из Челябинска Тимур Абдуллаев, известный под псевдонимом Бразил.

Сотрудничество с Тимуром началось в мае текущего года, когда по приглашению главы города Евгения Сычева он расписал стену Центральной городской библиотеки Трехгорного. Граффити стало подарком к 65-летию учреждения и вызвало такое множество положительных откликов и пожеланий горожан, что проект продолжился в городских дворах при участии меценатов.

Так, мурал по произведению «Возвращение с победой» Ахмеда Китаева на фасаде дома по улице Прохача и граффити «Люби, мечтай, твори» на трансформаторной подстанции в соседнем дворе по улице Островского созданы на средства Фонда «Альтернатива» по инициативе его руководителя Максима Маёрова.

На этой неделе завершаются работы по созданию граффити на стенах зданий Детской школы искусств и Спортивной школы олимпийского резерва №1.