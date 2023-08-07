В Троицком районе до конца 2023 года ликвидируют семь несанкционированных свалок

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области проконтролировали выполнение партийного проекта «Генеральная уборка 74» в Троицком муниципальном районе. Задачу по активизации работы по ликвидации несанкционированных свалок в муниципалитетах поставил губернатор Алексей Текслер.

Рейд в Троицком районе провели депутаты регионального парламента Евгений Илле и Светлана Черепухина. Они выехали в село Карсы и поселок Первомайка.

Жительница села Карсы Анна Петрова вспоминает, что раньше вдоль дороги в село был навален мусор и стоял ужасный запах. С годами несанкционированная свалка становилась всё больше. Всё это продолжалось до начала реализации «Генеральной уборки74».

Сейчас ситуация кардинально поменялась. «Очень приятно то, что произведена такая работа. Теперь люди ходят за ягодами, за грибами по этой дороге, ездят отдыхать и имеют возможность пройтись по чистому берегу, не видя весь тот беспорядок, который был раньше», – поделилась своими впечатлениями Анна Петрова.

В поселке Первомайка генеральная уборка в самом разгаре. Процесс ликвидации свалки уже на последнем этапе. Работникам осталось лишь убрать остатки отходов и провести небольшую уборку.

Всего в Троицком районе было семь несанкционированных свалок, из них три уже ликвидировали.

«В этом году, я думаю, что мы все семь свалок ликвидируем. Вот это четвертый объект. И ещё три объекта на очереди до зимнего периода. Думаю, до осени мы справимся и вывезем все», – пообещал глава Троицкого района Тимур Мухамедьяров.

Региональный партпроект «Генеральная уборка 74» заработал в Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера. Глава региона поставил задачу активизировать работу по ликвидации несанкционированных свалок, обустройству контейнерных площадок и ремонту гидротехнических сооружений. Инициативу Алексея Текслера поддержали депутаты Законодательного Собрания Челябинской области.

«На сегодняшний день из 218 запланированных свалок ликвидировано 74. К реализации проекта подключились все депутаты, все ячейки партии "Единая Россия" и органы исполнительной власти. Депутаты Законодательного Собрания проверяют выполнение работ по ликвидации свалок в своих округах», – сообщил председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле.

Чтобы свалки вновь не образовывались на их местах ставят баннеры о штрафах за выброс мусора. А жителей просят пользоваться организованными местами скопления твердых коммунальных отходов.