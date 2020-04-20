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В условиях коронавируса челябинцам окажут психологическую помощь

Общество
Сегодня, 16:03
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске начала работу «горячая линия» по социально-психологической помощи южноуральцам, которые испытывают проблемы в связи с введенным режимом карантина и самоизоляции. Услуги специалистов горожане могут получить по скайпу или в режиме телефонного разговора.

О том, что в Челябинске открылась «горячая линия» по социально-психологической помощи населению, рассказала сегодня, 20 апреля, на аппаратном совещании в администрации города председатель комитета социальной политики Челябинска Лариса Мошкова.

«Челябинцы могут получить любую консультацию специалистов. Психологи ответят на все вопросы, которые могут касаться отношений с детьми, страха потерять работу. Горожанам гарантирована поддержка в ситуациях семейного конфликта, домашнего насилия, суицидальных намерений, личностных проблем в период самоизоляции», - сообщила Лариса Мошкова.

В Челябинске работает детский телефон доверия. Его телефон 8 800 200 01 22. Телефон доверия для взрослых - 735 51 61, телефон отделения экстренного реагирования - 735 51 53.

Для оказания психологической помощи можно позвонить по следующим номерам: 263 51 23, 735 02 18, 772 42 63, 231 63 10, 264 48 43, 8 912 406 86 83, 8 950 738 70 69, 8 951 457 21 42, 8 905 830 49 70, 8 905 838 53 19, 8 900 086 28 79.

Также Лариса Мошкова отметила, что все учреждения социальной защиты областного центра продолжают дистанционный прием челябинцев по всем мерам социальной поддержки. По-прежнему работает «горячая» линия для граждан старше 65 лет по доставке им продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости, в настоящее время выполнены 1674 заявки.

Комплексных центрах социальной помощи продолжается раздача продуктовых наборов семьям с детьми-инвалидами; семьям, состоящим на профилактическом учете в органах соцзащиты и находящимся в социально опасном положении, и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с пандемией. Доставка осуществляется волонтерами из студенческих трудовых отрядов.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
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