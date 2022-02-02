В воинских частях Челябинского гарнизона началась профилактика «дедовщины»

Военная прокуратура и военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону во взаимодействии с командованием воинских частей и учреждений в феврале текущего года будут активно заниматься сплочением воинских коллективов и предупреждением нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

В рамках проведения месячника до проходящих военную службу по призыву и по контракту граждан будут доведены положения общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, федерального закона «О статусе военнослужащих», а также Уголовного кодекса РФ, предусматривающие уголовную ответственность за нарушение уставных правил взаимоотношений.

«В случае, если вам стало известно о подобных фактах, вы можете обратиться с соответствующим заявлением в военную прокуратуру Челябинского гарнизона по адресу: 454091, Челябинск, улица Карла Маркса, 101, по телефону: 8 (351) 724-30-62 либо через официальный сайт главной военной прокуратуры», - сообщили в надзорном ведомстве.