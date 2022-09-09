09.09.2022
Благотворительные спектакли «Омнибуса» для воинов Чебаркульской дивизии
09.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
09.09.2022
В Миассе задержали карманника-рецидивиста с 18 судимостями
09.09.2022
СК России разыскивает опасных украинских военных преступников и обещает миллион за помощь
09.09.2022
Молодежный театр Челябинска посвящает Дню дизайнера яркие воспоминания о создании афиш
09.09.2022
В Челябинске временно изменят маршруты автобусы №33 и №81
В воскресенье в Челябинске состоится международный вечер бокса и лазерное шоу
09.09.2022
Звезды мирового бокса провели тренировку для юношей и девушек Челябинской области
02.09.2022
Южноуральцы окажут мощную поддержку своим землякам на самом зрелищном боксерском шоу
01.09.2022
Южноуральцев ждет захватывающее зрелище – шоу мирового уровня
30.08.2022
Челябинский Гектор начал освоение дальневосточной тайги
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022