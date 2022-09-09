В воскресенье в Челябинске состоится международный вечер бокса и лазерное шоу

В предстоящее воскресенье, 11 сентября, в Ледовой арене «Трактор» Челябинска состоится международный вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Зрителей ждет уникальное лазерное шоу.

За несколько дней команда RCC превратит ледовую арену в город будущего - более 500 квадратных метров экранов, 600 световых и лазерных приборов и 50 кВт концертного звука изменят представление зрителей о спортивных событиях, сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК.

«Мы смотрим в будущее. Когда Земля поменялась, поменялся и Челябинск. Город стал технологичным центром цивилизации. В шоу используются несколько ключевых визуальных образов Челябинска - люди, спорт и наука», - рассказал режиссёр шоу RCC Федор Муратов.

Над проектом работают более 100 человек, в том числе и уникальные специалисты в области создания игровой графики.

«Фанаты бокса смогут погрузиться в цифровые декорации, вдохновлённые фильмом “Дюна”. Графика создана при помощи современных технологий производства контента - от VR-очков и нейросетей до реалистичной 3D-графики и симуляций», - поделился креативный продюсер шоу RCC Глеб Бурганов.

Главным событием вечера станет схватка между обладателем титула BC Silver Зауром Абдуллаевым и экс-чемпионом мира IBO мексиканцем Хованни Страффоном.

Зрителей ждут восемь ярких поединков, в том числе с участием местных боксеров — Ивана Чиркова и Вильдана Минасова. Соперником Ивана Чиркова станет Павел Гунченко из Новокузнецка. Вильдан Минасов встретится с Кареном Маргаряном из Нижнего Новгорода.

Напомним, Челябинск впервые за три года принимает боксерское шоу мирового уровня. Организаторы - RCC Boxing Promotions и «Русская медная компания» - готовят захватывающее, красочное, незабываемое зрелище с использование самых современных технологий

Купить билет на Вечер профессиональных единоборств можно здесь. «Отличный обзор со всех зрительских мест, адреналиновая атмосфера, незабываемые эмоции и эффект присутствия в ринге гарантированы», - заверяют организаторы.