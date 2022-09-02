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02.09.2022

Белые храбрые лодочки
РМК
Иван Чирков
Вениамин Плехов
бокс
RCC Boxing Promotions
Вильдан Минасов
Спорт
02.09.2022 16:24
Фото: Станислав Артишевский

Приходите – не пожалеете

Южноуральцы окажут мощную поддержку своим землякам на самом зрелищном боксерском шоу

Жители Челябинской области готовятся активно поддержать своих земляков на самом зрелищном боксерском шоу Южного Урала, который состоится 11 сентября в Челябинске в Ледовой арене «Трактор». Уже многие южноуральцы заявили о своей готовности прийти в этот день на турнир RCC Boxing Promotions, поболеть за своих и получить незабываемые эмоции от масштабного и яркого зрелища. Среди самых неравнодушных болельщиков будет и сын первого тренера еманжелинского боксера.

Южноуральские спортсмены - непобежденный Иван Чирков (8-0) из Челябинска и Вильдан Минасов (7-1, 4 КО) из Миасса - впервые за время профессиональной карьеры будут выступать в своем городе.

Соперником Ивана Чиркова станет Павел Гунченко из Новокузнецка. Чирков выглядит в этой паре откровенным фаворитом и постарается устроить настоящее шоу на домашней арене.

Вильдан Минасов встретится 11 сентября с Кареном Маргаряном из Нижнего Новгорода. Его ждет конкурентное противостояние и Вильдан сделает все, чтобы продлить свою победную серию до четырех боев.

Иван Чирков родом из Еманжелинки. Он пришел в спортивную секцию в девять лет. Его первым тренером был Юрий Васильевич Летягин, настоящий фанат своего дела, который заметил бойцовские качества в своем ученике и помогал ему развиваться. На сегодня Иван - спортсмен-профессионал RCC Boxing Promotions.  Он отслужил в армии, окончил УралГУФК, за его плечами порядка двух сотен любительских поединков и около десятка профессиональных. На сегодня Ивана тренирует Вениамин Плехов. Они вместе работают уже четыре года и за этот период провели семь профессиональных боев.

«Когда предложили принять участие в боях в Челябинске, незамедлительно согласился», - поделился Иван.

«Для нас это значимое событие, - отметил Вениамин Плехов. - 23 июля в Екатеринбурге Ваня отбоксировал восемь раундов. Нам предложили поучаствовать в боях 11 сентября. Мы согласились. Промежуток между боями очень короткий для отдыха. Но так как мы будем драться дома и на большой Арене «Трактор», мы дали свое согласие на участие в шоу».

Второй бой подряд соперником Ивана будет левша. «Профессиональных боев у него меньше, но у него хорошая любительская школа бокса пройдена. Но профессиональный бокс отличается от любительского», - охарактеризовал соперника Иван.

Иван начал готовиться к предстоящему в Челябинске поединку 1,5 месяца назад. По словам тренера, подготовка к бою проводится в плановом режиме.

«Бокс – это всегда захватывающее зрелище. Он непредсказуем. Пока мы настраиваемся на все шесть раундов», - отмечает тренер.

«Настрой боевой. Очень сильно заряжен на бой. Хочется показать красивый, зрелищный бой и выиграть, может даже и досрочно», - рассказал Иван Чирков.

Все предыдущие бои челябинского боксера проходили в Екатеринбурге и туда приезжало много южноуральцев, чтобы поболеть за Ваню. Тренер уверен, что в Челябинск придут поддержать Ваню еще больше народу и ему необходимо будет не поддаться на эмоции и сконцентрироваться на поединке.

«Боксируем в родных стенах. Приедут поддержать родные и друзья. Волнение есть. Очень хочу выиграть, - поделился Иван Чирков и добавил. - Я стараюсь проводить бои так, чтобы и зрителям было интересно смотреть».

Земляка приедут поддержать и еманжелинцы, в том числе Павел Летягин – сын первого тренера Ивана. К сожалению, Юрий Васильевич умер в ноябре 2014 года – его сердце внезапно остановилось, когда он собирался на очередную тренировку. Сейчас его дело продолжает Павел – он тренирует мальчишек в Еманжелинске.

«Мы гарантируем показать качественный бокс. Промоушен, как всегда, сделает шоу на высоком уровне. Любители бокса и единоборств приходите в “Трактор” 11 сентября поболеть за нас и остальных ребят», - пригласил Вениамин Плехов.

Напомни, Челябинск впервые за три года принимает боксерское шоу мирового уровня. Организаторы - RCC Boxing Promotions и «Русская медная компания» - готовят захватывающее, красочное, незабываемое зрелище с использование самых современных технологий.

В Ледовой арене «Трактор» установят 300 квадратных метров экранов, больше 100 световых и лазерных приборов. Арену озарят проекты, потолок – лазерные лучи. А на экране покажут особый ролик, созданный при помощи VR-очков и нейросети.

Купить билет на Вечер профессиональных единоборств можно здесь. «Отличный обзор со всех зрительских мест, адреналиновая атмосфера, незабываемые эмоции и эффект присутствия в ринге гарантированы», - заверяют организаторы.

Автор: Любовь Юрина
РМК
Иван Чирков
Вениамин Плехов
бокс
RCC Boxing Promotions
Вильдан Минасов
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Молодежный театр приготовил челябинцам сюрпризы ко Дню знаний

31.08.2022 17:53

Юных челябинцев приглашают поучаствовать в конкурсе рисунка «Герои России и Донбасса»

31.08.2022 17:43

Алексей Текслер провел рабочую встречу с главным росгвардейцем Урала

31.08.2022 17:42

Календарную осень Южный Урал встречает жарой

31.08.2022 17:33

Образовательный центр №5 Челябинска получил два микроавтобуса для транспортировки учеников

31.08.2022 17:28

Рисуй, сколько хочешь: в Челябинске появилась площадка для легального граффити

31.08.2022 17:24

Четыре города Челябинской области встретят День знаний в режиме «черного неба»

31.08.2022 17:18

В Варненском районе в результате ландшафтного пожара пострадали жилые дома

31.08.2022 17:08

Первого сентября на челябинских перекрестках отключат светофоры

31.08.2022 17:02

Жители Курчатовского района Челябинска радуются обновленным дворам

31.08.2022 16:52

В Магнитогорске ловят обезьяну, к ситуации подключилась полиция

31.08.2022 16:42

Календарная осень наступит первого сентября, астрономическая – 22 сентября

31.08.2022 16:07

ВТБ запускает выдачу экспресс-кредитов наличными

31.08.2022 15:57

Копейчанка спустя два часа переписки отправила незнакомцу свое интимное фото и стала жертвой шантажа

31.08.2022 15:20

На улице Могильникова челябинцев подстерегает опасный колодец

31.08.2022 15:18

Школы Челябинской области укомплектованы кадрами на 95%

31.08.2022 15:16

С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов

31.08.2022 14:39

Пешеходная зона на Свободы в Челябинске проходит процесс приемки

31.08.2022 13:34

Власти Челябинска ответили на критику жителей по поводу плачевного состояния отдела ЗАГС

31.08.2022 13:32

Челябинских родителей приглашают на специальный молебен на начало учебного года

31.08.2022 12:56

Кого обеспечат бесплатным горячим питанием в школах Челябинской области

31.08.2022 12:39

В челябинском микрорайоне «Парковый-2» построят садик на 120 мест

31.08.2022 11:38

В Челябинске перекроют проспект Ленина в районе «Центрального рынка»

31.08.2022 11:29

Плата за «любовь»: пьяный кыштымец хотел проститутку, а получил угрозы и лишился денег

31.08.2022 11:25

Темп роста заболевших ковидом южноуральцев за сутки увеличился в пять раз

31.08.2022 11:13

В бизнес-центре Магнитогорска неизвестный «сбросил» в унитаз ртуть, на место выезжали спасатели

31.08.2022 11:09

билайн обновил своё «облако»

31.08.2022 11:04

Специалисты ГРЦ Макеева признаны одними из лучших молодых профессионалов «Роскосмоса-2022»

31.08.2022 11:01

Исторический музей приглашает южноуральцев к знакомству с «Архитекторами эпохи»

31.08.2022 10:58

В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области

31.08.2022 10:35

В сквере «Молодежный» Челябинска обустроят спортплощадку и игровую зону с мягким песком

31.08.2022 10:19

В Челябинске после ремонта открыли переезд на перекрестке Первой Пятилетки и Артиллерийской

31.08.2022 10:04

Бывший директор «Челябоблинвестстроя» пробудет в СИЗО до конца октября