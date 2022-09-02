Южноуральцы окажут мощную поддержку своим землякам на самом зрелищном боксерском шоу

Жители Челябинской области готовятся активно поддержать своих земляков на самом зрелищном боксерском шоу Южного Урала, который состоится 11 сентября в Челябинске в Ледовой арене «Трактор». Уже многие южноуральцы заявили о своей готовности прийти в этот день на турнир RCC Boxing Promotions, поболеть за своих и получить незабываемые эмоции от масштабного и яркого зрелища. Среди самых неравнодушных болельщиков будет и сын первого тренера еманжелинского боксера.

Южноуральские спортсмены - непобежденный Иван Чирков (8-0) из Челябинска и Вильдан Минасов (7-1, 4 КО) из Миасса - впервые за время профессиональной карьеры будут выступать в своем городе.

Соперником Ивана Чиркова станет Павел Гунченко из Новокузнецка. Чирков выглядит в этой паре откровенным фаворитом и постарается устроить настоящее шоу на домашней арене.

Вильдан Минасов встретится 11 сентября с Кареном Маргаряном из Нижнего Новгорода. Его ждет конкурентное противостояние и Вильдан сделает все, чтобы продлить свою победную серию до четырех боев.

Иван Чирков родом из Еманжелинки. Он пришел в спортивную секцию в девять лет. Его первым тренером был Юрий Васильевич Летягин, настоящий фанат своего дела, который заметил бойцовские качества в своем ученике и помогал ему развиваться. На сегодня Иван - спортсмен-профессионал RCC Boxing Promotions. Он отслужил в армии, окончил УралГУФК, за его плечами порядка двух сотен любительских поединков и около десятка профессиональных. На сегодня Ивана тренирует Вениамин Плехов. Они вместе работают уже четыре года и за этот период провели семь профессиональных боев.

«Когда предложили принять участие в боях в Челябинске, незамедлительно согласился», - поделился Иван.

«Для нас это значимое событие, - отметил Вениамин Плехов. - 23 июля в Екатеринбурге Ваня отбоксировал восемь раундов. Нам предложили поучаствовать в боях 11 сентября. Мы согласились. Промежуток между боями очень короткий для отдыха. Но так как мы будем драться дома и на большой Арене «Трактор», мы дали свое согласие на участие в шоу».

Второй бой подряд соперником Ивана будет левша. «Профессиональных боев у него меньше, но у него хорошая любительская школа бокса пройдена. Но профессиональный бокс отличается от любительского», - охарактеризовал соперника Иван.

Иван начал готовиться к предстоящему в Челябинске поединку 1,5 месяца назад. По словам тренера, подготовка к бою проводится в плановом режиме.

«Бокс – это всегда захватывающее зрелище. Он непредсказуем. Пока мы настраиваемся на все шесть раундов», - отмечает тренер.

«Настрой боевой. Очень сильно заряжен на бой. Хочется показать красивый, зрелищный бой и выиграть, может даже и досрочно», - рассказал Иван Чирков.

Все предыдущие бои челябинского боксера проходили в Екатеринбурге и туда приезжало много южноуральцев, чтобы поболеть за Ваню. Тренер уверен, что в Челябинск придут поддержать Ваню еще больше народу и ему необходимо будет не поддаться на эмоции и сконцентрироваться на поединке.

«Боксируем в родных стенах. Приедут поддержать родные и друзья. Волнение есть. Очень хочу выиграть, - поделился Иван Чирков и добавил. - Я стараюсь проводить бои так, чтобы и зрителям было интересно смотреть».

Земляка приедут поддержать и еманжелинцы, в том числе Павел Летягин – сын первого тренера Ивана. К сожалению, Юрий Васильевич умер в ноябре 2014 года – его сердце внезапно остановилось, когда он собирался на очередную тренировку. Сейчас его дело продолжает Павел – он тренирует мальчишек в Еманжелинске.

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«Мы гарантируем показать качественный бокс. Промоушен, как всегда, сделает шоу на высоком уровне. Любители бокса и единоборств приходите в “Трактор” 11 сентября поболеть за нас и остальных ребят», - пригласил Вениамин Плехов.

Напомни, Челябинск впервые за три года принимает боксерское шоу мирового уровня. Организаторы - RCC Boxing Promotions и «Русская медная компания» - готовят захватывающее, красочное, незабываемое зрелище с использование самых современных технологий.

В Ледовой арене «Трактор» установят 300 квадратных метров экранов, больше 100 световых и лазерных приборов. Арену озарят проекты, потолок – лазерные лучи. А на экране покажут особый ролик, созданный при помощи VR-очков и нейросети.

Купить билет на Вечер профессиональных единоборств можно здесь. «Отличный обзор со всех зрительских мест, адреналиновая атмосфера, незабываемые эмоции и эффект присутствия в ринге гарантированы», - заверяют организаторы.